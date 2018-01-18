Шойгу встретился с главой турецкого Генштаба

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу принял начальника Генштаба ВС Турции Хулуси Акара и директора национальной разведывательной организации Хакана Фидана, стороны обсудили вопросы, связанные с ситуацией на Ближнем Востоке и другие актуальные темы, сообщили журналистам в Минобороны России.

"Восемнадцатого января министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу принял начальника генерального штаба вооруженных сил Турции армейского генерала Хулуси Акара и директора национальной разведывательной организации Турецкой Республики Хакана Фидана, находящихся в рабочей поездке в Москве. Обсуждены вопросы, связанные с ситуацией на Ближнем Востоке, и другие актуальные темы, представляющие взаимный интерес", — говорится в сообщении.

Отмечается, что встреча прошла в конструктивном ключе.