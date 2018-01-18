МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Частные военные компании, если они появятся в правовом поле России, должны быть встроены в вертикальную военную систему и подчиняться Минобороны, заявил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев.

"Только так они могут стать реальной помощью регулярным войскам, а не какой-то альтернативой в виде функционально похожих структур, которые, однако, в приоритет вместо национальных интересов ставят прибыль", — сказал он.

По мнению Бондарева, деятельность ЧВК должна отвечать интересам государственной политики в области Вооруженных сил. "Нужно предусмотреть такие нормы, чтобы частников не могли просто нанять — как это делается на рынке: "ничего личного, только бизнес" — наши неприятели", — добавил сенатор.

При этом, по его мнению, легализация ЧВК в России — "вопрос дискуссионный".

Бондарев отметил, что у такой инициативы при некорректном законодательном воплощении есть определенные риски, поэтому к ней нужен тщательный, выверенный подход. Соответствующий проект до поступления в Госдуму должен пройти как экспертизу специалистов, так и общественное обсуждение, убежден сенатор.

"Сейчас в России нет ЧВК. И конечно, для их появления нужны нормативно-правовые условия, включающие в том числе аспекты социальной защиты и льгот для участников ЧВК и членов их семей", — добавил глава комитета.