ФСВТС не комментирует данные о начале поставок С-400 в Китай

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству России не комментирует информацию о начале поставок зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в Китай, заявилв четверг РИА Новости представитель ФСВТС.
"Мы не комментируем данный вопрос", — сказал собеседник агентства.
Как заявлял журналистам в минувшем декабре глава "Ростеха" Сергей Чемезов, отгрузка С-400 в Китай планируется "в ближайшее время".
Китай стал первым иностранным заказчиком этих ЗРС, предназначенных для борьбы с полным спектром воздушных угроз, от самолетов разных типов до перспективных гиперзвуковых ракет.