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Безопасность

Эхо "Стингера": чем опасны для российской авиации американские ПЗРК в Сирии

18:1516.01.2018
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© Фото : SSGT Danny Perez, U.S. Air ForceМорские пехотинцы с ПЗРК FIM-92 Stinger. 1984 годМорские пехотинцы с ПЗРК FIM-92 Stinger. 1984 год
© Фото : SSGT Danny Perez, U.S. Air Force

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости, Андрей Коц. Переносные зенитно-ракетные комплексы американского производства возвращаются в большую геополитику. Во вторник арабские СМИ сообщили о секретной сделке между США и курдскими вооруженными формированиями: Пентагон передал своим протеже на севере Сирийской Арабской Республики партию ПЗРК. По мнению портала Al-Masdar News, эта поставка — один из первых шагов Вашингтона по созданию "сил безопасности границы" в той части страны, что контролируется так называемыми отрядами народной самообороны. Турция, выступающая против любого усиления курдов, уже забила тревогу. Портативные комплексы ПВО, которые можно легко спрятать в кузове внедорожника, способны серьезно повлиять на баланс сил в регионе. Не стоит забывать, что американское оружие, поставляемое Пентагоном своим союзникам в Сирии, неоднократно попадало в руки террористических группировок. О том, может ли потенциальная "утечка" ПЗРК угрожать российским военным — в материале РИА Новости.

Засада у аэродрома

ПЗРК 9К333 Верба
© Фото : Научно-производственная корпорация "КБ машиностроения"
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Тип ПЗРК, переданный американцами курдам, не указывается. Речь, вероятно, идет о FIM-92 Stinger — это единственный комплекс подобного рода, стоящий на вооружении американской армии. Он представляет собой легкую и относительно простую в использовании пусковую установку для стрельбы с плеча ракетами класса "земля — воздух". Самые современные модификации этого оружия позволяют атаковать воздушную цель на высотах до четырех тысяч метров и на удалении до восьми километров. Ракета сама наводится на двигатели летательного аппарата, излучающие тепло, и приближается к цели со скоростью около 700 метров в секунду. Фугасно-осколочной боевой части весом в три килограмма достаточно, чтобы сбить или серьезно повредить любые вертолеты или самолеты.

Поставки "Стингеров" афганским душманам в 1980-х заставили советское командование изменить тактику применения авиации против бандформирований. По разным оценкам, из 450 самолетов и вертолетов, потерянных Советским Союзом в Афганистане, порядка 270 были сбиты огнем ПЗРК. Малые габариты, неприхотливость и простая конструкция этого оружия стоимостью около 40 тысяч долларов за единицу позволяли вчерашним крестьянам эффективно уничтожать дорогостоящую авиатехнику, которой управляли профессиональные летчики.

© Flickr / The U.S. ArmyАмериканский переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК) FIM-92 Stinger
© Flickr / The U.S. Army
Американский переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК) FIM-92 Stinger

"Естественно, рано или поздно ПЗРК, поставленные курдам, расползутся по всей Сирии, — рассказывает РИА Новости военный эксперт Михаил Ходаренок. — Собственно, ради этого США все и затеяли. Они пытаются реализовать ту же схему, что когда-то провернули в Афганистане, где наших самолетов и вертолетов было сбито великое множество. Тогда нам пришлось кардинально менять тактику действий. Авиация была вынуждена летать на больших высотах — не ниже пяти-шести тысяч метров. Так же действуют и ВКС России в Сирии. Основная опасность кроется в том, что террорист, оснащенный ПЗРК, может достаточно близко подобраться к нашей авиабазе Хмеймим. И атаковать российский самолет на взлете или посадке, когда он наиболее уязвим. Если боевикам удалось дотащить достаточно близко для прицельного залпа миномет с боекомплектом, то легкую "трубу" пронесут и подавно".

Меры предосторожности

Поврежденная военная техника на месте взрыва в районе американского посольства в Кабуле, Афганистан. 3 мая 2017
© AP Photo / Massoud Hossaini
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Тактика применения ПЗРК иррегулярными вооруженными формированиями не претерпела существенных изменений со времен Афганской войны. Все тонкости были давным-давно отработаны диверсионно-разведывательными зенитными группами (ДРЗГ) душманов, карауливших советские самолеты и вертолеты вблизи аэродромов. Вот как описывал первый случай применения "Стингера" начальник афганского отдела Центра разведки Пакистана (1983-1987) генерал Мохаммад Юсуф в книге "Ловушка для медведя":

"Около тридцати пяти моджахедов скрытно пробрались к заросшему кустарником подножию небольшой высотки в полутора километрах к северо-востоку от взлетно-посадочной полосы Джелалабадского аэродрома. Огневые расчеты находились на расстоянии окрика друг от друга, расположенные треугольником в кустах, так как никто не знал, с какого направления может появиться цель. Мы организовали каждый расчет таким образом, чтобы три человека стреляли, а двое других держали контейнеры с ракетами для быстрой перезарядки. Каждый из моджахедов выбрал вертолет через открытый прицел на пусковой установке, система "свой-чужой" прерывистым сигналом сигнализировала, что в зоне действия появилась неприятельская цель, и "Стингер" захватил головкой наведения тепловое излучение от двигателей вертолетов. Когда ведущий вертолет был всего в 200 метров над землей, Гафар скомандовал: "Огонь". Одна из трех ракет не сработала и упала, не разорвавшись, всего в нескольких метрах от стрелка. Две другие врезались в свои цели. Еще две ракеты ушли в воздух, одна поразила цель так же успешно, как и две предыдущие, а вторая прошла совсем рядом, так как вертолет уже сел".

© РИА Новости / В. КиселевПерейти в фотобанкОграниченный контингент советских войск в Афганистане
© РИА Новости / В. Киселев
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Ограниченный контингент советских войск в Афганистане

После ряда схожих инцидентов советское командование приняло меры. На всех, удобных для засады позициях вблизи аэродромов выставлялись дозоры. Ударные вертолеты совершали регулярные облеты оборонного периметра и окрестностей базы. Пилоты самолетов взлетали и приземлялись по более крутой траектории, чтобы сократить время нахождения в зоне поражения "Стингеров". Все эти и другие нюансы учитывают и российские военные в Сирии. Кроме того, самолеты и вертолеты ВКС оборудованы комплексами радиоэлектронной борьбы, способными сбить с толку зенитную ракету. Преимущество и в том, что местное население настроено к россиянам дружелюбно, а значит, боевикам сложнее незамеченными добраться до рубежа пуска. Тем не менее опасность остается: купить, или запугать можно даже друзей.

Российские летчики перед полетом у самолета Су-24 на авиабазе Хмеймим в Сирии. Архив
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Операция российских ВКС в Сирии
"В Афганистане удалось достаточно эффективно выстроить работу с местным населением, — говорит Михаил Ходаренок. — Там был создан особый пропускной режим. Всем мужчинам старше 14 лет, проживающим и работающим вблизи наших авиабаз, выдавался специальный документ. Без него в охраняемую зону никого не пускали. Кроме того, в прилегающих населенных пунктах действовала разведка, на путях возможного следования караванов с ПЗРК организовывались засады. Принимались дополнительные меры по прочесыванию местности. Чтобы все это реализовать в Сирии, нужно много людей. А наших бойцов и офицеров там не так уж и много".

С другой стороны, глупо думать, что у террористов в Сирии до настоящего момента не было ПЗРК. И поскольку ни один самолет или вертолет не был сбит с земли зенитной ракетой, значит, необходимые меры принимаются. И они эффективны.

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Безопасность
Комментарии
7 пользователей оставили 9 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Алекс Разработчик
А вот интересно, израильские авиалайнеры распознаются системой "свой-чужой" "Стингеров" как "свои"? Или нет?
18:58
16.01.2018
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Николай Иванов
Когда наша Армия-Россия будет смелее и думать на шаг вперед...они нам"лом",а мы им два "лома",да на два шага вперед!!!чисто мое мнение...
19:08
16.01.2018
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