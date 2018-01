Восстание машин. Как дроны превращаются в оружие террора

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости, Вадим Саранов. Бомбардировка и минирование объектов, распыление боевых отравляющих веществ, налеты на места скопления людей — далеко не полный перечень возможностей беспилотных летательных аппаратов. На днях Минобороны России предупредило об опасности террористических атак с применением дронов в любой точке мира. Поводом послужила неудавшаяся попытка удара по российским объектам в Сирии с применением кустарно, на первый взгляд, изготовленных беспилотников. О том, как далеко может зайти увлечение террористов сверхмалой авиацией, — в материале РИА Новости.

Первая кровь

"Малоразмерные БЛА, как самолетного, так и вертолетного типа, за последние годы получили широкое распространение в мире, — рассказывает РИА Новости эксперт по беспилотной авиации Денис Федутинов. — Оборотной стороной научно-технического прогресса стало то, что его плодами могут воспользоваться не только добропорядочные граждане, но и террористические структуры. Уже неоднократно отмечались случаи оснащения мини-БЛА взрывными устройствами как кустарного, так и промышленного изготовления. Более того, отмечается тенденция к увеличению количества случаев применения БЛА в преступных целях".

Ударные беспилотники появились на вооружении террористов сравнительно недавно — в 2015-2016 годах. Наиболее активно дроны-убийцы использовались в Ираке боевиками Исламского государства*. В основном это были квадрокоптеры заводского или кустарного производства, "модернизированные" для нанесения бомбовых ударов. Наибольшей популярностью у боевиков пользовался один из самых массовых в мире бытовых квадрокоптеров DJI Phantom, вооружаемый, как правило, 200-граммовыми выстрелами к подствольным гранатометам советского производства ВОГ-13.

В 2017 году в боях за Мосул боевики ИГ* пустили в ход более серьезные аппараты — бойцам коалиции удалось сбить несколько мультикоптеров, изготовленных "на коленке" и вооруженных 2,2-килограммовыми гранатами от гранатомета РПГ-7. Активно применялись и дроны-камикадзе — небольшие беспилотники самолетного типа, которые наводились на цель по видеокамерам. Одна из самых результативных атак с воздуха произошла в феврале 2017 года в окрестностях Мосула — дрон-бомбардировщик уничтожил иракский бронеавтомобиль "Хаммер".

"В принципе, любой бытовой мультикоптер, способный нести камеру, годится для нанесения ударов, и не только бомбовых, — говорит представитель столичного авиамодельного клуба Михаил (имя изменено про его просьбе. — Прим. ред.) — Например, сегодня в свободной продаже есть сельскохозяйственные мультикоптеры, предназначенные для химической обработки полей. Такой аппарат вполне можно заправить не сельскохозяйственной химией, а, скажем, зарином. В интернете доступно видео, где умельцы цепляют на мультикоптеры огнестрельное оружие и достаточно точно стреляют из него по мишеням. Словом, поле для фантазии огромное".

Выше, дальше, быстрее

Однако первые замеченные в Ираке "ласточки" боевой авиации ИГ* обладали рядом недостатков, главным из которых была небольшая дальность. Мультикоптеры и крылатые беспилотники могли действовать лишь на незначительном удалении от оператора — максимум 2 километра. Как показали последние события в Сирии, где боевики применили беспилотные аппараты самолетного типа с дальностью свыше 50 километров, большие расстояния уже не проблема для сумрачных гениев террора.

"Просчитать и собрать такой самолетик в кустарных условиях можно, — рассказал РИА "Новости" руководитель авиамодельного клуба "МИГ" Александр Титаев, — а вот что касается управления, то тут большие сложности. Нужно как-то привязываться к GPS, требуются профессиональная радиостанция, а также специалист, умеющий "летать" по камере на дальние расстояния. Могу сказать, что у нас в стране среди любителей никто такими аппаратами не занимается, это слишком сложно".

В Минобороны России не исключают, что боевикам при создании беспилотников кто-то помогал. Как заявили в ведомстве, примененные в аппаратах технические решения могли быть получены "только от одной из стран, обладающих высокими технологическими возможностями по обеспечению спутниковой навигации". Впрочем, в экспертном сообществе многие считают иначе.



Защиты не существует

"То, что мы видели в Сирии, — это, по большому счету, не дроны, а собранные из реечек и пенопласта некие летательные аппараты, — объясняет РИА Новости гендиректор Ассоциации эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем Глеб Бабинцев. — Туда поставили автопилот с открытым протоколом, который можно купить где угодно. Я вас уверяю, любой пятиклассник способен такое собрать".

В пользу кустарного происхождения аппаратов говорит и то, что ни один из дронов так и не долетел до цели. Есть мнение, что атака была сорвана благодаря постановке помех GPS-сигналов, которыми прикрывают российские объекты. Кстати, сразу после атаки жители Москвы стали жаловаться на странные "глюки" навигации: гаджеты отправляли москвичей из центра города в Африку и Индийский океан. Высказывались предположения, что российские спецслужбы проводили учения по постановке помех GPS-сигналам в Москве. Так или иначе, события в Сирии показали: дроны (неважно, кустарного или промышленного производства) в руках террористов — угроза, с которой нельзя не считаться. По мнению экспертов, массовое применение таких аппаратов и развитие соответствующих технологий способно вообще перевернуть современные представления о противодействии терроризму и ведению войн.

"Угроза массового использования дронов террористами более чем реальна, — говорит РИА Новости военный эксперт Михаил Ходаренок. — Применение этого оружия может означать новую фазу ведения войны. Представьте тысячи управляемых искусственным интеллектом квадрокоптеров, тучами налетающих на охраняемые объекты. Борьба с подобными вооружениями трудна. Цена такого аппарата очень невысока, тогда как зенитная ракета средней дальности стоит несколько сотен тысяч долларов. Действенных средств борьбы с БЛА небольшого размера, вооруженного боеприпасами малой мощности, сегодня по большому счету не существует".

Впрочем, работы по созданию эффективных средств противодействия беспилотникам-убийцам ведутся во всем мире, и по некоторым направлениям уже достигнуты неплохие результаты.

*Террористическая организация, запрещенная в России