ЗЕЛЕНОДОЛЬСК (Татарстан), 13 янв — РИА Новости. Минобороны РФ обеспечит заказами Зеленодольский судостроительный завод на все время действия новой Государственной программы вооружения (2018-2027 годы), сообщил замминистра обороны РФ Юрий Борисов.
По его словам, начиная с патрульных кораблей, катеров, Зеленодольский завод сейчас устойчиво вышел на рынок создания кораблей ближней морской зоны. "Патрульные корабли, малый ракетный корабль, малый корвет стали уже предметом гордости российских Вооружённых сил и Военно-морского флота", — отметил замминистра обороны РФ.
"Год начинается для вас очень хорошо, с закладки корабля. Это надежда на будущее, на то, что завод будет развиваться, новые рабочие будут прирастать. Мы постараемся, чтобы доля присутствия Министерства обороны на Зеленодольском заводе не снижалась", — добавил он.