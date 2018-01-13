Дивизион ЗРК С-400 в Севастополе обеспечит защиту Крыма и части Кубани

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 янв — РИА Новости. Второй дивизион ЗРК С-400, развернутый в Севастополе на мысе Фиолент, обеспечит защиту населения Крыма и значительной части Краснодарского края, сказал на торжественной церемонии заступления на дежурство боевого расчета комплекса командующий Четвертой армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Виктор Севостьянов.

Расчеты зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф" заступили на боевое дежурство на мысе Фиолент в субботу.

"С этой минуты Вы оснащены этим мощным оружием, заступаете на боевое дежурство по противовоздушной обороне. Вы будете обеспечивать защиту с воздуха населения Крыма, особо важных административных, промышленных и транспортных объектов не только на нашем российском полуострове, но и на значительной части территории Краснодарского края", — сказал Севостьянов.

Он отметил, что время развертывания комплекса в боевое положение составляет менее пяти минут. "Не скрою, что постановка на боевое дежурство этого уникального комплекса значительно повысит эффективность всей крымской ПВО", — заявил генерал-лейтенант.

По его словам, ЗРК С-400 является оружием защиты. "Да, это суперсовременный комплекс, но оружие защиты. Это важно понимать. Что касается аналогов – они, конечно же, есть, есть усовершенствованный "Патриот", но все-таки ему далеко до нас, равняться с "Триумфом", — сказал Севостьянов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков комментировал размещение комплекса в Крыму, отметив, что принятие российской стороной мер по обеспечению своей безопасности не должно восприниматься как угроза кому-либо, у России есть полное суверенное право на такие меры.

В январе 2017 года первый дивизион С-400 развернули в районе Феодосии. Новый, второй дивизион зенитно-ракетного комплекса С-400, дислоцированный в Севастополе, в первую очередь будет контролировать воздушное пространство над Чонгаром и Армянском на границе с Украиной, сообщал источник в силовых структурах полуострова. Российская армия с 2015 года получила 16 полков, вооруженных зенитной ракетной системой С-400 "Триумф", в 2018 году на вооружение армии поступит 10 дивизионов ЗРК С-400, говорил ранее министр обороны России Сергей Шойгу.

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