Второй дивизион ЗРК С-400 заступил на боевое дежурство в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв — РИА Новости. Боевые расчеты зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф" заступили на дежурство по противовоздушной обороне на мысе Фиолент под Севастополем, передает корреспондент РИА Новости.

Командующий армией генерал-лейтенант Виктор Севостьянов вручил соответствующий приказ командиру зенитно-ракетного полка соединения противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО Южного военного округа.

Боевые расчеты выдвинулись на позиции, развернули пусковые установки, осуществили топопривязку и ориентирование комплексов на местности и начали обнаружение и отслеживание целей.

По словам Севастьянова, время развертывания комплекса в боевое положение составляет менее пяти минут. Его постановка на боевое дежурство значительно повысит эффективность всей крымской ПВО, отметил он.

"С этой минуты вы оснащены этим мощным оружием, заступаете на боевое дежурство по противовоздушной обороне. Вы будете обеспечивать защиту с воздуха населения Крыма, особо важных административных, промышленных и транспортных объектов не только на нашем российском полуострове, но и на значительной части территории Краснодарского края", — сказал командующий на торжественной церемонии заступления расчета на дежурство.

Новый дивизион в первую очередь будет контролировать воздушное пространство над Чонгаром и Армянском на границе с Украиной, сообщал источник в силовых структурах Крыма.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя размещение С-400 в на полуострове, заявил, что у России есть полное суверенное право принимать меры по обеспечению своей безопасности, но это не должно восприниматься как угроза кому-либо.

Первый дивизион С-400 развернули год назад в районе Феодосии. С 2015 года российская армия получила 16 полков, вооруженных ЗРК "Триумф", в 2018 году на вооружение поступит еще 10 дивизионов.