На Каспийской флотилии прошли показные занятия по боевой готовности

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 янв – РИА Новости. Показные занятия по обеспечению боевой готовности кораблей прошли на Каспийской флотилии в пункте постоянной дислокации в Махачкале в Дагестане, сообщил журналистам начальник пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) Вадим Астафьев.

"Показные занятия проводились в ходе сдачи элементов курсовой задачи К-1, в рамках которой отрабатываются мероприятия по приготовлению к бою и походу, а также организация повседневной службы на корабле", — сказал Астафьев.

По его словам, в рамках проведения показных корабельных учений по противовоздушной обороне корабля были отработаны нормативы по обнаружению, захвату и выполнению условной стрельбы по воздушной цели из артиллерийских установок АК-630.

Он отметил, что в ходе корабельных учений по борьбе за живучесть экипаж отработал действия аварийной партии при ликвидации очага возгорания в одном из отсеков корабля, при заделывании пробоины и откачивании из трюма поступившей воды.

Следующим этапом боевой подготовки корабельных соединений флотилии будет выход в море с выполнением комплекса ракетных и артиллерийских стрельб по морским, воздушным и береговым целям. Всего в показных мероприятиях было задействовано более 200 военнослужащих из состава экипажей ракетных кораблей "Дагестан" и "Татарстан", малых ракетных кораблей "Град Свияжск" и "Великий Устюг".