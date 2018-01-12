РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Безопасность

Огневой вал. Как работает самая сокрушительная тактика артиллерии

08:0012.01.2018
(обновлено: 10:31 12.01.2018)
037080
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкБатарея самоходных артиллерийских установок 2С5 Гиацинт во время комплексной тренировки по управлению огнем и подразделениями 5-й общевойсковой армии Дальневосточного военного округа на Сергеевском полигоне в Приморском краеБатарея самоходных артиллерийских установок 2С5 Гиацинт во время комплексной тренировки по управлению огнем и подразделениями 5-й общевойсковой армии Дальневосточного военного округа на Сергеевском полигоне в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости, Андрей Станавов.  Плотная стена мощных разрывов с грохотом встает на переднем крае противника и постепенно сдвигается в глубину боевых порядков, сметая и перемалывая все на своем пути. Крупнокалиберные снаряды ложатся практически непрерывно. Огненное цунами медленно перекатывается через аккуратные сетки траншей и ходов сообщения, блиндажи, бетонированные оборонительные укрепления, врытые в землю орудия и пулеметы.

Стрельбы самоходных артиллерийских установок 2С5 Гиацинт. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Выстрел в стратосферу: почему Россия делает ставку на дальнобойные пушки
Позади остается перепаханное воронками горящее поле, по которому уже стремительной лавиной идут танки и мотопехота наступающих войск. Сопротивления они почти не встречают — враг разбит и деморализован, а ДОТы превращены в груды бетона и раскаленной арматуры. О самых грозных и проверенных тактических приемах артиллеристов, не оставляющих противнику шансов, — в материале РИА Новости.

Танец огня

По официальной версии впервые советское командование прибегло к тактике огневого вала в 1943 году для поддержки прорыва пехоты и танков 65-й армии Донского фронта при контрнаступлении под Сталинградом. Однако ряд источников указывает, что этой тактикой пользовались и ранее.  По данным автора статьи, опубликованной в феврале 1941-го в журнале "Смена", именно за счет мощной артподдержки Красной армии удалось прорвать "линию Маннергейма" в ходе Советско-финской войны.

© ИнфографикаТактика боя "Огневой вал"
© Инфографика
Тактика боя "Огневой вал"

"В воскресенье 11 февраля, в 8:20 утра, русские начали артиллерийскую подготовку… Мощь огня — около ста сосредоточенных батарей — была настолько большой, что ее можно сравнивать только с наибольшими артиллерийскими сражениями мировой войны… На наиболее опасном участке Ляхтее вся местность, начиная от передовой линии и на два километра позади опорной линии, была густо усеяна снарядными воронками", — вспоминал тот штурм финский полковник Йоссе Ханнула.

Самоходная артиллерийская установка (САУ) Мста-С
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Главный калибр: Минобороны России восстанавливает атомные пушки
С тактической точки зрения метод огневого вала представляет собой массированное применение артиллерии по позициям противника, совмещенное с наступлением мобильных соединений. Стреляют, как правило, осколочно-фугасными и дымовыми снарядами. В отличие от классической артподготовки, традиционно предваряющей каждую атаку, в данном случае речь идет о тотальной "обработке" вражеских боевых порядков из дальнобойных орудий, напоминающее гигантский огненный каток. Чтобы ошарашенный противник не успел опомниться и схватиться за пулеметы, вслед за "катком" пускают танки и пехоту. Причем они идут практически вплотную к линии разрывов. Масштаб и внезапность подобного штурма деморализует противника и позволяет "наскоком" прорывать глубокоэшелонированные линии обороны.

© РИА Новости / Георгий ЗельмаПерейти в фотобанкРеактивные установки залпового огня ("Катюши") наносят удар по врагу
© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в фотобанк
Реактивные установки залпового огня ("Катюши") наносят удар по врагу

Самая сложная работа при этом у наводчиков — от них требуется вести лавину разрывов синхронно с наступающими подразделениями. Интенсивность огня и районы накрытия уточняются в режиме реального времени. Застряла пехота — вал останавливают, прорвалась — перемещают дальше, в глубину обороны. Чтобы не накрыть своих, рубежи обстрелов согласовывают и обговаривают заранее. Для сосредоточения огня обычно выбирают позиции, максимально насыщенные пушками, пулеметами и минометами. Расстояние между рубежами — 300-400 метров. Каждой батарее отводят свой участок фронта. Огневому валу,  как правило, предшествует классическая артиллерийская подготовка по разведанным целям, в перерывах между налетами применяется "прочесывающий" огонь для подавления точечных очагов сопротивления, выдержавших первый натиск.

Стрельбы самоходных артиллерийских установок 2С5 Гиацинт во межвидовых тактических учений 5-й общевойсковой армии ВВО
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Из сотен тысяч батарей. Самые мощные удары русской артиллерии
Предусмотрена также схема ложных переносов огня, когда шквал разрывов внезапно сдвигается вглубь боевых порядков. Обороняющиеся воспринимают это как сигнал к атаке, у многих сдают нервы — начинают лихорадочно стрелять. Преждевременно открытый ответный огонь выдает замаскированные пулеметные и артиллерийские позиции. Корректировщики фиксируют их и возвращают огненный вал на передний край. Эту процедуру повторяют до тех пор, пока не замолчат все пушки и пулеметы.

Несмотря на высокую эффективность, у метода огневого вала есть и существенные недостатки. Основной — необходимость сосредоточения огромного количества артиллерии и боеприпасов на относительно узком участке прорыва. В среднем на километр фронта требовалось около четырех артдивизионов, а это более 70 орудий. Обычно подобная активность на войне не остается тайной для разведки противника и четко указывает на район подготовки главного удара. Кроме того, стрельба в быстром темпе сопровождается чудовищным расходом снарядов, которые буквально тают в арсеналах.

© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкАртиллеристы бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ приветствуют салютом индийские корабли
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Артиллеристы бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ приветствуют салютом индийские корабли

Вызываю на себя

Огневой вал в его классическом исполнении "сняли с вооружения" советских артиллеристов в 1980-х, заменив его похожей тактикой — так называемым методом подвижной огневой зоны. Это примерно то же самое, только осколочные снаряды рвутся уже не перед своими наступающими войсками, а… прямо у них над головой, в воздухе. Естественно, линия атакующих состоит только из боевых бронированных машин — танков и БМП с укрытой внутри пехотой. Смертоносный град осколков и поражающих элементов движется синхронно и, не причиняя наступающим вреда, начисто сметает противотанковые средства и живую силу противника. На переднем крае поражается до 95 процентов обороняющихся, в том числе сидящих в траншеях.

240-мм самоходный миномёт 2С4 Тюльпан. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Жерло "Тюльпана": Россия не спешит списывать самые мощные мортиры в мире
"Это очень сложный процесс, — объясняет РИА Новости главный редактор журнала "Арсенал Отечества", полковник Виктор Мураховский. —  Перед каждой такой атакой составляется плановая таблица взаимодействия, где все элементы по задачам, рубежам и времени работы артиллерии согласованы с точностью до десятков секунд. Команду на перенос огня первой линии дает командир наступающего батальона, который находится в танке или БМП. Это требует очень высокой квалификации офицеров, надежной системы боевого управления и высокой тренированности подразделений. Хочу заметить, Советской армии подобную тактику не раз удавалось успешно реализовать на учениях крупного масштаба. Даже с подразделениями, укомплектованными срочниками".

© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкСтрельбы артиллерийских батарей на Сергеевском полигоне
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Стрельбы артиллерийских батарей на Сергеевском полигоне

Самодвижущаяся противотанковая пушка Спрут-Б во время показательных учений на полигоне Алабино на международном военно-техническом форуме Армия-2016
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Угроза "Лотоса": зачем для ВДВ России заказали новую убойную пушку
По его словам, метод подвижной огневой зоны — нестандартный артиллерийский инструмент. Он применяется в особых случаях, когда нужно быстро прорвать оборону противника на стратегическом участке, не тратя время на разведку огневых точек.  Для этого атакующей части придается несколько дополнительных артдивизионов, которые снимаются с других участков фронта. Впрочем, как показывает опыт современных конфликтов, к таким экстренным мерам сейчас прибегают все реже и реже. Артиллерия и ракетные войска научились работать по целям точнее, экономнее и эффективнее.

© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкБатарея самоходных гаубиц "Мста-С" на огневой позиции во время двухсторонних учений на полигоне Клерк в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Батарея самоходных гаубиц "Мста-С" на огневой позиции во время двухсторонних учений на полигоне Клерк в Приморском крае

Индивидуальный подход

"Сегодня артиллеристы и тактические ракетчики в основном действуют в составе так называемых огневых разведывательно-ударных контуров, — рассказывает Мураховский. — Грубо говоря, цели в зоне ответственности части или соединения поражаются  по мере выявления — в режиме онлайн. Эта работа проводится непрерывно и точечно, без накопления артиллерии и снарядов. Подобная тактика прописана в большинстве современных боевых уставов".

Реактивная система залпового огня Град во время боевых стрельб в Ленинградской области
© РИА Новости / Игорь Руссак
Перейти в фотобанк
Связанные одной сетью: как армию России готовят к войнам будущего
Примечательно, что внедрение автоматизированных контуров боевого управления делает этот процесс интеллектуальным — после обнаружения и идентификации цели система сама определяет, чем ее подавить: к примеру, "положить" рядом пару 152-милиметровых снарядов из гаубицы или накрыть залпом реактивной системы залпового огня "Смерч". Тут учитывается множество параметров, в том числе степень боеготовности установки, расстояние до нее и тип заряженного боеприпаса — противотанковый, осколочно-фугасный или кассетный.

© РИА Новости / Вадим СавицкийПерейти в фотобанкСамоходная артиллерийская установка "Коалиция-СВ" во время репетиции парада Победы в Московской области
© РИА Новости / Вадим Савицкий
Перейти в фотобанк
Самоходная артиллерийская установка "Коалиция-СВ" во время репетиции парада Победы в Московской области

Хотя, отмечает Мураховский, при острой необходимости российские артиллеристы могут и сейчас без проблем устроить огневой вал. Более того, за счет внедрения автоматизированных систем  управлять огненным катком гораздо проще. Сегодня стоят на вооружении и испытываются новейшие артиллерийские и оперативно-тактические ракетные комплексы, которые бьют быстрее, точнее и дальше.

Самоходное артиллерийское орудие 2С35 на базе Т-90 Коалиция-СВ на 10-й международной выставке Russia Аrms Еxpo
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Триумфальная "Коалиция". Как новая российская САУ превзошла артиллерию НАТО
Так, перспективная самоходная 152-миллиметровая гаубица "Коалиция-СВ" может отправить снаряд на 70 километров, оставаясь недосягаемой для артиллерии противника. Одна самоходка способна поразить цель одновременно несколькими снарядами, выпущенными по разным траекториям. "Пот артиллерии бережет кровь пехоты" — по всей видимости, эта старая солдатская поговорка еще не скоро потеряет актуальность.

© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкСтрельбы артиллерийских батарей на Сергеевском полигоне
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Стрельбы артиллерийских батарей на Сергеевском полигоне
Комментировать
Безопасность
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена