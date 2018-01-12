Огневой вал. Как работает самая сокрушительная тактика артиллерии

Батарея самоходных артиллерийских установок 2С5 Гиацинт во время комплексной тренировки по управлению огнем и подразделениями 5-й общевойсковой армии Дальневосточного военного округа на Сергеевском полигоне в Приморском крае

Батарея самоходных артиллерийских установок 2С5 Гиацинт во время комплексной тренировки по управлению огнем и подразделениями 5-й общевойсковой армии Дальневосточного военного округа на Сергеевском полигоне в Приморском крае

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости, Андрей Станавов. Плотная стена мощных разрывов с грохотом встает на переднем крае противника и постепенно сдвигается в глубину боевых порядков, сметая и перемалывая все на своем пути. Крупнокалиберные снаряды ложатся практически непрерывно. Огненное цунами медленно перекатывается через аккуратные сетки траншей и ходов сообщения, блиндажи, бетонированные оборонительные укрепления, врытые в землю орудия и пулеметы.

Танец огня



Позади остается перепаханное воронками горящее поле, по которому уже стремительной лавиной идут танки и мотопехота наступающих войск. Сопротивления они почти не встречают — враг разбит и деморализован, а ДОТы превращены в груды бетона и раскаленной арматуры. О самых грозных и проверенных тактических приемах артиллеристов, не оставляющих противнику шансов, — в материале РИА Новости.

По официальной версии впервые советское командование прибегло к тактике огневого вала в 1943 году для поддержки прорыва пехоты и танков 65-й армии Донского фронта при контрнаступлении под Сталинградом. Однако ряд источников указывает, что этой тактикой пользовались и ранее. По данным автора статьи, опубликованной в феврале 1941-го в журнале "Смена", именно за счет мощной артподдержки Красной армии удалось прорвать "линию Маннергейма" в ходе Советско-финской войны.

© Инфографика Тактика боя "Огневой вал" © Инфографика Тактика боя "Огневой вал"

"В воскресенье 11 февраля, в 8:20 утра, русские начали артиллерийскую подготовку… Мощь огня — около ста сосредоточенных батарей — была настолько большой, что ее можно сравнивать только с наибольшими артиллерийскими сражениями мировой войны… На наиболее опасном участке Ляхтее вся местность, начиная от передовой линии и на два километра позади опорной линии, была густо усеяна снарядными воронками", — вспоминал тот штурм финский полковник Йоссе Ханнула.

С тактической точки зрения метод огневого вала представляет собой массированное применение артиллерии по позициям противника, совмещенное с наступлением мобильных соединений. Стреляют, как правило, осколочно-фугасными и дымовыми снарядами. В отличие от классической артподготовки, традиционно предваряющей каждую атаку, в данном случае речь идет о тотальной "обработке" вражеских боевых порядков из дальнобойных орудий, напоминающее гигантский огненный каток. Чтобы ошарашенный противник не успел опомниться и схватиться за пулеметы, вслед за "катком" пускают танки и пехоту. Причем они идут практически вплотную к линии разрывов. Масштаб и внезапность подобного штурма деморализует противника и позволяет "наскоком" прорывать глубокоэшелонированные линии обороны.

Самая сложная работа при этом у наводчиков — от них требуется вести лавину разрывов синхронно с наступающими подразделениями. Интенсивность огня и районы накрытия уточняются в режиме реального времени. Застряла пехота — вал останавливают, прорвалась — перемещают дальше, в глубину обороны. Чтобы не накрыть своих, рубежи обстрелов согласовывают и обговаривают заранее. Для сосредоточения огня обычно выбирают позиции, максимально насыщенные пушками, пулеметами и минометами. Расстояние между рубежами — 300-400 метров. Каждой батарее отводят свой участок фронта. Огневому валу, как правило, предшествует классическая артиллерийская подготовка по разведанным целям, в перерывах между налетами применяется "прочесывающий" огонь для подавления точечных очагов сопротивления, выдержавших первый натиск.

Предусмотрена также схема ложных переносов огня, когда шквал разрывов внезапно сдвигается вглубь боевых порядков. Обороняющиеся воспринимают это как сигнал к атаке, у многих сдают нервы — начинают лихорадочно стрелять. Преждевременно открытый ответный огонь выдает замаскированные пулеметные и артиллерийские позиции. Корректировщики фиксируют их и возвращают огненный вал на передний край. Эту процедуру повторяют до тех пор, пока не замолчат все пушки и пулеметы.

Несмотря на высокую эффективность, у метода огневого вала есть и существенные недостатки. Основной — необходимость сосредоточения огромного количества артиллерии и боеприпасов на относительно узком участке прорыва. В среднем на километр фронта требовалось около четырех артдивизионов, а это более 70 орудий. Обычно подобная активность на войне не остается тайной для разведки противника и четко указывает на район подготовки главного удара. Кроме того, стрельба в быстром темпе сопровождается чудовищным расходом снарядов, которые буквально тают в арсеналах.

Вызываю на себя

Огневой вал в его классическом исполнении "сняли с вооружения" советских артиллеристов в 1980-х, заменив его похожей тактикой — так называемым методом подвижной огневой зоны. Это примерно то же самое, только осколочные снаряды рвутся уже не перед своими наступающими войсками, а… прямо у них над головой, в воздухе. Естественно, линия атакующих состоит только из боевых бронированных машин — танков и БМП с укрытой внутри пехотой. Смертоносный град осколков и поражающих элементов движется синхронно и, не причиняя наступающим вреда, начисто сметает противотанковые средства и живую силу противника. На переднем крае поражается до 95 процентов обороняющихся, в том числе сидящих в траншеях.

"Это очень сложный процесс, — объясняет РИА Новости главный редактор журнала "Арсенал Отечества", полковник Виктор Мураховский. — Перед каждой такой атакой составляется плановая таблица взаимодействия, где все элементы по задачам, рубежам и времени работы артиллерии согласованы с точностью до десятков секунд. Команду на перенос огня первой линии дает командир наступающего батальона, который находится в танке или БМП. Это требует очень высокой квалификации офицеров, надежной системы боевого управления и высокой тренированности подразделений. Хочу заметить, Советской армии подобную тактику не раз удавалось успешно реализовать на учениях крупного масштаба. Даже с подразделениями, укомплектованными срочниками".

Индивидуальный подход

По его словам, метод подвижной огневой зоны — нестандартный артиллерийский инструмент. Он применяется в особых случаях, когда нужно быстро прорвать оборону противника на стратегическом участке, не тратя время на разведку огневых точек. Для этого атакующей части придается несколько дополнительных артдивизионов, которые снимаются с других участков фронта. Впрочем, как показывает опыт современных конфликтов, к таким экстренным мерам сейчас прибегают все реже и реже. Артиллерия и ракетные войска научились работать по целям точнее, экономнее и эффективнее.

"Сегодня артиллеристы и тактические ракетчики в основном действуют в составе так называемых огневых разведывательно-ударных контуров, — рассказывает Мураховский. — Грубо говоря, цели в зоне ответственности части или соединения поражаются по мере выявления — в режиме онлайн. Эта работа проводится непрерывно и точечно, без накопления артиллерии и снарядов. Подобная тактика прописана в большинстве современных боевых уставов".

Примечательно, что внедрение автоматизированных контуров боевого управления делает этот процесс интеллектуальным — после обнаружения и идентификации цели система сама определяет, чем ее подавить: к примеру, "положить" рядом пару 152-милиметровых снарядов из гаубицы или накрыть залпом реактивной системы залпового огня "Смерч". Тут учитывается множество параметров, в том числе степень боеготовности установки, расстояние до нее и тип заряженного боеприпаса — противотанковый, осколочно-фугасный или кассетный.

Хотя, отмечает Мураховский, при острой необходимости российские артиллеристы могут и сейчас без проблем устроить огневой вал. Более того, за счет внедрения автоматизированных систем управлять огненным катком гораздо проще. Сегодня стоят на вооружении и испытываются новейшие артиллерийские и оперативно-тактические ракетные комплексы, которые бьют быстрее, точнее и дальше.

Так, перспективная самоходная 152-миллиметровая гаубица "Коалиция-СВ" может отправить снаряд на 70 километров, оставаясь недосягаемой для артиллерии противника. Одна самоходка способна поразить цель одновременно несколькими снарядами, выпущенными по разным траекториям. "Пот артиллерии бережет кровь пехоты" — по всей видимости, эта старая солдатская поговорка еще не скоро потеряет актуальность.