На Черноморском флоте сформировали экипаж новейшего корабля "Василий Быков"

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Экипаж строящегося головного патрульного корабля проекта 22160 "Василий Быков" полностью сформирован на Черноморском флоте, сообщил журналистам в четверг начальник отдела информационного обеспечения ЧФ капитан первого ранга Вячеслав Трухачев.

"В Новороссийской военно-морской базе (ВМБ) полностью завершено формирование экипажа новейшего патрульного корабля "Василий Быков", — сказал он.

Трухачев отметил, что команда строящегося в Зеленодольске в Татарстане корабля "укомплектована исключительно военнослужащими по контракту, которые успешно прошли подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге".

"В настоящее время экипаж проходит практику на кораблях Новороссийской ВМБ и готовится к освоению нового корабля", — добавил представитель ЧФ.

Головной корабль проекта 22160 "Василий Быков" был заложен в 2014, спущен на воду в 2017 году. В настоящее время завершается цикл достройки, корабль готовится к заводским и государственным испытаниям.

Ранее сообщалось, что шестой по счету патрульный корабль проекта будет торжественно заложен для ВМФ России на Зеленодольском судостроительном заводе в субботу.

Патрульные корабли проекта 22160 предназначены для охраны морской экономической зоны, а в случае военных действий призваны "обеспечивать устойчивость сил и объектов флота" в ходе обороны районов базирования. Могут заниматься эскортом, поисково-спасательными операциями, а также борьбой с пиратами.

Автономность плавания кораблей этого проекта составляет 60 суток. Дальность плавания — 6 тысяч морских миль. Они способны развивать скорость до 30 узлов. Водоизмещение — около 1,7 тысячи тонн. Экипаж — около 80 человек. В качестве штатного вооружения имеют 57-миллиметровую артиллерийскую установку, зенитный ракетный комплекс, пулеметы. На корабле может базироваться вертолет Ка-27ПС.