В Рыбинске готовы обеспечить Минобороны морскими газотурбинными двигателями

РЫБИНСК, 11 янв – РИА Новости Рыбинское предприятие "ОДК-Сатурн" готово начать серийное производство морских газотурбинных двигателей на смену украинским силовым установкам, сегодня у завода есть портфель соответствующих заказов от Минобороны РФ, заявил журналистам в четверг управляющий директор "Сатурна" Виктор Поляков.

"Да, готовы. Параллельно с завершившимися опытно-конструкторскими работами уже запущены в производство первые серийные агрегаты для кораблей Военно-морского флота. Мы имеем новые компетенции, которые обеспечат нам необходимое для Минобороны количество силовых установок", — сказал он.

Поляков пояснил, что двигатели, которые будут строиться на "Сатурне", предназначены для широкого спектра кораблей, начиная от судов на воздушной подушке типа "Зубр" и катеров "Мурена", заканчивая кораблями ближней и дальней морских зон.

"Начальный портфель заказов мы уже имеем, наша задача сегодня — обеспечить длительную загрузку предприятия по данной номенклатуре", — сказал управляющий директор "Сатурна".

ПАО "ОДК-Сатурн" (входит в Объединённую двигателестроительную корпорацию) специализируется на разработке, производстве и послепродажном обслуживании газотурбинных двигателей для военной и гражданской авиации и флота, энергогенерирующих и газоперекачивающих установок, силовых установок морского назначения. "ОДК-Сатурн" выпускает двигатели SaM146 (совместно с компанией Safran Aircraft Engines) для пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100, двигатели Д-30КП для транспортной авиации.

В период с 2014 по 2017 годы на мощностях "Сатурна" велись опытно-конструкторские работы по трём морским силовым установкам "М90ФР" (мощностью 27500 лошадиных сил), "Агрегат-ДКВП" (мощностью 10000 лошадиных сил) и "М70ФРУ-Р", которые обеспечат России независимость от импорта с Украины, ранее поставлявшей газотурбинные двигатели, в том числе для фрегатов проекта 11356.