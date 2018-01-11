На рыбинском заводе завершились испытания газотурбинных морских двигателей

РЫБИНСК, 11 янв – РИА Новости. Рыбинское предприятие "ОДК-Сатурн" завершило госиспытания и наладило производство трёх газотурбинных морских двигателей, таким образом зависимость ВМФ РФ от украинских силовых установок окончательно преодолена, заявил журналистам в четверг заместитель министра обороны России Юрий Борисов.
68.2%Да, российская армия по праву считается одной из лучших в мире
4.3%Сомневаюсь, поскольку есть сильный противник в лице США
27.5%Зависит от масштаба конфликта и числа участников с обеих сторон
Борисов отметил, что российские газотурбинные установки обладают большим модернизационным потенциалом, который позволит в будущем повысить их мощность и срок службы.
На мощностях "Сатурна" велись опытно-конструкторские работы по трём морским силовым установкам "М90ФР" (мощностью 27500 лошадиных сил), "Агрегат-ДКВП" (мощностью 10000 лошадиных сил) и "М70ФРУ-Р". Ранее газотурбинные двигатели, в том числе для фрегатов проекта 11356, импортировались из Украины.