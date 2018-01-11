Балтийский флот получил первый модернизированный вертолет Ка-27М

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Авиабаза морской авиации Балтийского флота (БФ), дислоцированная в Калининградской области, приняла в состав летательных аппаратов первый модернизированный вертолет Ка-27М, сообщил журналистам в четверг представитель БФ капитан первого ранга Роман Мартов.

"На авиабазу морской авиации БФ в Калининградской области прибыл первый модернизированный вертолет Ка-27М. В ближайшее время флотские авиаторы ожидают поступление второго вертолета данного типа, после чего экипажи начнут освоение новой техники", — сказал Мартов.

По его информации, летный и технический состав эскадрильи, получившей на оснащение новый вертолет, прошел переобучение в Центре подготовки летчиков морской авиации ВМФ в Ейске Краснодарского края.

"Вскоре после проведения необходимых подготовительных мероприятий морские летчики приступят к испытательным полетам на модернизированной технике и посадкам на палубы боевых кораблей", — отметил представитель БФ.

Ка-27 — корабельный многоцелевой вертолет. На БФ используются его противолодочные и поисково-спасательные модификации.

Вертолеты Ка-27 модернизируют специалисты Кумертауского авиационного производственного предприятия (входит в холдинг "Вертолеты России") в Башкирии. Цель модернизации — улучшение боевых возможностей машин, в частности, по линии передачи информации в реальном времени на наземные, корабельные командные пункты и на другие вертолеты.

Ранее начальник морской авиации ВМФ России генерал-майор Игорь Кожин заявил, что все строевые вертолеты Ка-27 пройдут модернизацию.