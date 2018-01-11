"Ростех" ликвидировал корпорацию "Оборонпром"

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Объединенная промышленная корпорация "Оборонпром" (входит в "Ростех") прекратила существование, подтвердила РИА Новости представитель компании.
Ликвидационную комиссию возглавил бывший глава "Оборонпрома" Павел Осипов.
По данным "Коммерсанта", компания выполнила свою задачу, ее дальнейшее существование признали нецелесообразным.
Отмечается, что дочерние структуры "Оборонпрома" — холдинг "Вертолеты России" и "Объединенная двигателестроительная корпорация" — перейдут в прямое управление "Ростеха".
Корпорация "Оборонпром" была основана в 2002 году и занималась консолидацией вертолето- и двигателестроительных активов "Ростеха".