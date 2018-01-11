"Ростех" ликвидировал корпорацию "Оборонпром"

Посетители у стенда компании Вертолеты России на Международном авиационно-космическом салоне МАКС в Жуковском

Посетители у стенда компании Вертолеты России на Международном авиационно-космическом салоне МАКС в Жуковском

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Объединенная промышленная корпорация "Оборонпром" (входит в "Ростех") прекратила существование, подтвердила РИА Новости представитель компании.

"У нас произошла ликвидация компании. Все сотрудники уволены", — сказала собеседница агентства, комментируя публикацию газеты "Коммерсант"

Ликвидационную комиссию возглавил бывший глава "Оборонпрома" Павел Осипов.

По данным "Коммерсанта", компания выполнила свою задачу, ее дальнейшее существование признали нецелесообразным.

Отмечается, что дочерние структуры "Оборонпрома" — холдинг "Вертолеты России" и "Объединенная двигателестроительная корпорация" — перейдут в прямое управление "Ростеха".

Корпорация "Оборонпром" была основана в 2002 году и занималась консолидацией вертолето- и двигателестроительных активов "Ростеха".