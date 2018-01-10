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Получить по корпусу. Зачем украинским морпехам американское имя

08:0010.01.2018
(обновлено: 08:02 10.01.2018)
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© РИА Новости / Пресс-служба президента УкраиныПерейти в фотобанкМорская пехота Украины на военном параде по случаю 25-летней годовщины со Дня Независимости Украины в КиевеМорская пехота Украины на военном параде по случаю 25-летней годовщины со Дня Независимости Украины в Киеве
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости, Андрей Коц. Смена названий, эмблем и внешних атрибутов уже давно стала визитной карточкой украинской военной реформы. Не успели в сети утихнуть дискуссии о решении Киева переодеть своих десантников в бордовые береты на натовский манер, как СМИ Незалежной сообщили об очередном "ребрендинге". На этот раз изменения коснутся флота, а конкретно — морской пехоты. В 2018 году она получит новую организационно-штатную структуру и, конечно, название. Долго думать генералы не стали, позаимствовав его у США — Корпус морской пехоты (КМП). О том, объединяет ли американских и украинских морпехов хоть что-то, кроме названия, — в материале РИА Новости.

Чтобы звучало

Участие Президента в церемонии переименования Высокомобильных десантных войск в Десантно-штурмовые войска и установление Дня десантно-штурмовых войск ВСУ. 21 ноября 2017
© Фото : официальный сайт президента Украины
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Сразу поясним, что корпусом в военном деле принято называть постоянное или временное формирование, предназначенное для решения оперативно-тактических задач. Корпус состоит из органов управления, двух-пяти соединений (дивизии, бригады), частей и подразделений различных родов войск. По численности личного состава (от 30 до 50 тысяч человек) — больше дивизии и меньше армии.

Соединенные Штаты — единственная страна, где Корпус морской пехоты считается видом Вооруженных сил, наравне с Сухопутными войсками, Военно-воздушными и Военно-морскими силами, а также Береговой охраной. Это сложная, массивная и в то же время гибкая структура, насчитывающая более 180 тысяч человек личного состава. Организационно состоит из трех дивизий морской пехоты (по 25 тысяч бойцов в каждой), трех собственных авиакрыльев, трех дивизий тылового обеспечения, дивизии резерва, полков и отдельных частей управления, разведки и связи. Для зарубежных операций из сил и средств КМП формируются экспедиционные корпуса, бригады или отряды численностью до 100 тысяч, 15 тысяч и двух тысяч человек соответственно.

© AFP 2017 / Jung Yeon-JeМорпехи США во время десантной операции в Пхохане, Южная Корея
© AFP 2017 / Jung Yeon-Je
Морпехи США во время десантной операции в Пхохане, Южная Корея

В КМП Украины, как сообщают СМИ, войдут 36-я отдельная бригада (три батальона, базирующиеся в Николаеве, Бердянске и Мариуполе) и 137-й отдельный батальон морской пехоты (поселок Дачное), 406-я артиллерийская бригада (Николаев), а также 32-й отдельный реактивный артполк (село Алтестово). С одной стороны, желание генералитета свести береговую артиллерию и морпехов в единое формирование вполне понятно. Во-первых, таким соединением с единым командованием проще управлять. Во-вторых, эта идея явно пришла в Киев из за океана — слишком уж новое формирование по структуре напоминает американскую дивизию морской пехоты "в миниатюре". А Киев очень хочет перестроить свое войско по стандартам НАТО.

Речные бронекатера Бердянск и Аккерман во время ходовых испытаний в отрытом море
CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Ходові випробування двох малих артилерійських бронекатерів у відритому морі
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С другой стороны, две недоукомплектованные украинские бригады и отдельный артполк не назвать корпусом (в значении оперативно-тактического формирования) даже с очень большой натяжкой. Не стоит забывать, что общая численность украинских ВМС не дотягивает и до 15 тысяч человек. В конце концов, новому соединению можно было бы дать старое имя — войска береговой обороны. Но, видимо, это звучало бы недостаточно "по-западному".

Морпех без корабля

Другое дело — "корпус морской пехоты". Голливуд хорошо позаботился о том, чтобы эти три слова рисовали в воображении обывателя геройских, "накачанных" вояк, вооруженных по последнему слову техники и готовых по приказу Дяди Сэма отправиться воевать в любую точку земного шара. Они играючи побеждают любого противника, а если и погибают, то обязательно с пафосной фразой на устах. Впрочем, стоит признать, что и в реальной жизни американские морпехи — бойцы умелые, прекрасно обученные и мотивированные. Им есть, чем гордиться, — в истории КМП США немало громких побед. Но причем тут украинские военные?

© РИА Новости / Денис ПетровПерейти в фотобанкВоеннослужащие США и Украины на военных украинско-американских военных учениях Sea Breeze-2015
© РИА Новости / Денис Петров
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Военнослужащие США и Украины на военных украинско-американских военных учениях Sea Breeze-2015

Кто-то может возразить, что это совпадение, и ВСУ выбрало формулировку "корпус морской пехоты" без оглядки на США. Но как тогда объяснить, что и свой лозунг "Верный всегда!" украинские морпехи позаимствовали у американских коллег? В рамках повальной "декоммунизации" девиз советской морской пехоты "Там, где мы — там победа!" пошел под нож, а собственный придумать, видимо, так и не удалось.

Украинские военные. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Здесь в очередной раз просвечивает отчаянное желание украинских генералов приобщиться к западной военной традиции. Хотя бы по форме, раз по содержанию, мягко говоря, не дотягивают. И дело не только в численности морской пехоты ВСУ. На сегодняшний день в составе украинского флота есть один-единственный десантный корабль — 47-летний "Юрий Олефиренко" (бывший "Кировоград") и меньше десятка вертолетов. А без достаточного количества этих "рабочих лошадок" морская пехота превращается в пехоту обычную. Единственная возможная область применения этих войск, усиленных артиллерией, — очередное наступление в Донбассе, к которому, по мнению многих экспертов, Киев усиленно готовится. Но бросать морпехов на штурм городов и укрепрайонов — все равно что забивать гвозди микроскопом. Все-таки их уровень подготовки и навыков выше, чем "в среднем по больнице".

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