Российскую ОС Astra Linux невозможно взломать, заявил эксперт

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Перевод служебных компьютеров Минобороны РФ с операционной системы Microsoft на отечественную Astra Linux является важным шагом в укреплении кибербезопасности военного ведомства, заявил РИА Новости ведущий российский военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" полковник Виктор Мураховский.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на источники в Минобороны РФ сообщила, что все служебные компьютеры ведомства могут быть переведены с операционной системы Microsoft на отечественную Astra Linux.

"Astra Linux уже сертифицирована некоторыми нашими госорганами специфическими и в них используется, не в Минобороны, а в других. И сейчас Минобороны наконец-то на нее переходит. Об этом давно говорилось. Это хороший шаг с целью укрепления кибербезопасности. Проникнуть в эту операционную систему при помощи каких-либо вешних ухищрений практически невозможно", — сказал Мураховский.

По его словам, это является логичным и давно ожидаемым шагом, так как эта система давно "отработана другими ведомствами", а операционная система Windows не внушает доверия. Он пояснил, что Windows не используется в защищенных системах и автоматизированных системах боевого управления, но широко применяется в структурах внешних по отношению к военному управлению.

"Windows во всю используют финансисты, коммунальщики, учебные заведения и другие обеспечивающие структуры, которые непосредственного отношения к военным делам не имеют, но тесно взаимодействуют с Минобороны. Windows – это такая система, которая не слишком устойчива к внешнему воздействию, а также не вызывает доверие ее калифорнийское происхождение", — отметил эксперт.