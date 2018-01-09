В Росгвардии могут создать спецподразделения для борьбы с беспилотниками

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Спецподразделения для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БЛА) могут появиться в составе Росгвардии, пишет газета "Известия" со ссылкой на заявление замдиректора ведомства Сергея Меликова.

"Мы рассматриваем варианты создания в составе наших подразделений спецназа групп для тестирования экспериментальных образцов техники для борьбы с беспилотными авиационными системами. Военнослужащие центра специального назначения занимаются изучением этой проблемы совместно с Минобороны, ФСБ и ФСО", — сказал Меликов.

Как пишет издание, специальное оборудование для борьбы с дронами может быть размещено на объектах государственной важности, например, на атомных станциях.