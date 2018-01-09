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Безопасность

Минобороны рассказало об угрозе терактов с применением дронов

01:3609.01.2018
(обновлено: 01:38 09.01.2018)
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© AFP 2017 / Noorullah ShirzadaБоевики. Архивное фотоБоевики. Архивное фото
© AFP 2017 / Noorullah Shirzada

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Террористы способны нанести удар в любой стране с помощью дронов. Об этом в понедельник заявило Минобороны России.

Российские штурмовики Су-25 взлетают с авиабазы Хмеймимв Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Эксперт рассказала, как защитить самолеты на авиабазе Хмеймим

"Факт использования боевиками ударных беспилотных летательных аппаратов самолетного типа свидетельствует о том, что боевикам переданы технологии, позволяющие проводить террористические акты с применением подобных БПЛА в любой стране", — подчеркивает ведомство.

Также в Минобороны уточнили, какими возможностями обладают беспилотники.

"Все БПЛА террористов оснащены барометрическими датчиками и сервоприводами управления рулями высоты. В самодельных взрывных устройствах террористов, прикрепленных к БПЛА самолетного типа, использовались взрыватели иностранного производства", — уточнило министерство.

Российский вертолет Ми-24 патрулирует окрестности авиабазы Хмеймим, Сирия
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Минобороны опубликовало фото БПЛА террористов, сбитых при атаке на авиабазу

Минобороны добавило, что аппараты, использованные террористами, могли быть получены только от страны, обладающей "высокими технологическими возможностями по обеспечению спутниковой навигации и дистанционным управлением сбросом профессионально собранных самодельных взрывных устройств в назначенных координатах".

В настоящее время специалисты устанавливают каналы поставки террористам данных технологий и устройств, пока точно определен только факт их иностранного происхождения.

Покушение в Хмеймиме

Попытка террористов атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии ударными беспилотниками была, как сообщили в Минобороны, сорвана в ночь на 6 января.

Ведомство уточнило, что в городе Тартус российские средства противовоздушной обороны на значительном удалении выявили "13 малоразмерных воздушных целей неизвестной принадлежности, приближавшихся к российским военным объектам".

По данным министерства, к базе Хмеймим приближались 10 дронов, еще три направлялись к пункту материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе. Управление над шестью из них было перехвачено, еще семь удалось уничтожить с помощью штатных зенитно-ракетных пушечных комплексов "Панцирь-С" российских подразделений ПВО, несущих круглосуточное боевое дежурство.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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Кто виноват?

Российские политики усмотрели за атакой след западных стран. Как заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, попытка нападения, которую, предположительно, совершили боевики "Исламского государства*", произошла при попустительстве государств Запада и их спецслужб.

Американская военная техника в Сирии. Архивное фото
© AFP 2017 / Delil Souleiman
Минобороны обнаружило американскую технику в районах дислокации ИГ* в Сирии

"Исламское государство*" в данном случае выступает неким образом как марионетка в руках стран Запада", — подчеркнул он.
Замглавы оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич увидел в попытке атаки на авиабазу след Соединенных Штатов.

По его словам, такую спланированную атаку на российские объекты в Сирии невозможно было осуществить без спецслужб, поскольку это и финансирование, и комплектующие, и решение технических вопросов. "В Сирии их просто так достать нельзя, это работа спецслужб, которые координируются США", — заявил сенатор.

"По одной линии спецслужбы США передают нам информацию о подготовке теракта в Санкт-Петербурге, и тут же другая рука готовит других людей (для совершения теракта), обучает, вооружает", — считает законодатель.

Члены Сирийских демократических сил (SDF), поддерживаемых спецслужбами США, в Ракке
© AFP 2017 / Bulent Kilic
Эксперт: США действуют теперь в Сирии не руками боевиков ИГ*

В ответ на подозрения российских политиков Пентагон сделал заявление, указав, что использованные для атаки беспилотников на российские военные объекты в Сирии устройства и технологии "легко доступны" на открытом рынке. Официальный представитель военного ведомства США Адриан Рэнкин-Гэллоуэй подчеркнул, что данный факт является поводом для беспокойства.

"Мы видели, что технологии подобного рода использовали боевики ИГ*. Эти устройства и технологии могут быть легко приобретены на открытом рынке, и это повод для беспокойства", — рассказал Адриан Рэнкин-Гэллоуэй РИА Новости.

Выводы

По мнению главного редактора журнала "Арсенал Отечества", полковника Виктора Мураховского, аппараты, при помощи которых боевики попытались атаковать авиабазу, были полукустарного производства. "В том случае, если подобное нападение на российские военные объекты будет проведено технологически более развитыми странами, то оно может нанести более значительный ущерб", — отметил он.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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Мураховский пришел к выводу, что атака "выявила необходимость создания отдельной системы по противодействию беспилотным летательным аппаратам". Он подчеркнул успешное отражение нападения, но указал, что проведение атаки сразу на две российские базы свидетельствует о достаточной организованности террористов и наличии у них структур, позволяющих организовывать подобные нападения.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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Безопасность
Комментарии
8 пользователей оставили 9 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Alex Tik
Не думаю, что пиндосы передали террористам свои технологии. Скорее всего, фашисты из Вашингтона просто смастерили специальные дроны, чтобы отвести подозрения от себя, передали их своим ручным террористам и рассказали, как совершить атаку на российскую базу.

Пора бы сделать так, чтобы террористы напали на американские базы с помощью беспилотников "кустарного" производства...
01:57
09.01.2018
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hhgu
То бишь, война в Сирии против ИГ* плавно переходит в войну в Сирии против НАТО, для которого ИГ* является самовыражением войны против России. Молодец Клинцевич! Все называет как оно есть.
02:38
09.01.2018
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