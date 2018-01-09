Минобороны рассказало об угрозе терактов с применением дронов

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Террористы способны нанести удар в любой стране с помощью дронов. Об этом в понедельник заявило Минобороны России.

"Факт использования боевиками ударных беспилотных летательных аппаратов самолетного типа свидетельствует о том, что боевикам переданы технологии, позволяющие проводить террористические акты с применением подобных БПЛА в любой стране", — подчеркивает ведомство.

Также в Минобороны уточнили, какими возможностями обладают беспилотники.

"Все БПЛА террористов оснащены барометрическими датчиками и сервоприводами управления рулями высоты. В самодельных взрывных устройствах террористов, прикрепленных к БПЛА самолетного типа, использовались взрыватели иностранного производства", — уточнило министерство.

Минобороны добавило, что аппараты, использованные террористами, могли быть получены только от страны, обладающей "высокими технологическими возможностями по обеспечению спутниковой навигации и дистанционным управлением сбросом профессионально собранных самодельных взрывных устройств в назначенных координатах".

В настоящее время специалисты устанавливают каналы поставки террористам данных технологий и устройств, пока точно определен только факт их иностранного происхождения.

Покушение в Хмеймиме

Попытка террористов атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии ударными беспилотниками была, как сообщили в Минобороны, сорвана в ночь на 6 января.

Ведомство уточнило, что в городе Тартус российские средства противовоздушной обороны на значительном удалении выявили "13 малоразмерных воздушных целей неизвестной принадлежности, приближавшихся к российским военным объектам".

По данным министерства, к базе Хмеймим приближались 10 дронов, еще три направлялись к пункту материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе. Управление над шестью из них было перехвачено, еще семь удалось уничтожить с помощью штатных зенитно-ракетных пушечных комплексов "Панцирь-С" российских подразделений ПВО, несущих круглосуточное боевое дежурство.

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Кто виноват?

Российские политики усмотрели за атакой след западных стран. Как заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, попытка нападения, которую, предположительно, совершили боевики "Исламского государства*", произошла при попустительстве государств Запада и их спецслужб.

"Исламское государство*" в данном случае выступает неким образом как марионетка в руках стран Запада", — подчеркнул он.

Замглавы оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич увидел в попытке атаки на авиабазу след Соединенных Штатов.

По его словам, такую спланированную атаку на российские объекты в Сирии невозможно было осуществить без спецслужб, поскольку это и финансирование, и комплектующие, и решение технических вопросов. "В Сирии их просто так достать нельзя, это работа спецслужб, которые координируются США", — заявил сенатор.

"По одной линии спецслужбы США передают нам информацию о подготовке теракта в Санкт-Петербурге, и тут же другая рука готовит других людей (для совершения теракта), обучает, вооружает", — считает законодатель.

В ответ на подозрения российских политиков Пентагон сделал заявление, указав, что использованные для атаки беспилотников на российские военные объекты в Сирии устройства и технологии "легко доступны" на открытом рынке. Официальный представитель военного ведомства США Адриан Рэнкин-Гэллоуэй подчеркнул, что данный факт является поводом для беспокойства.

"Мы видели, что технологии подобного рода использовали боевики ИГ*. Эти устройства и технологии могут быть легко приобретены на открытом рынке, и это повод для беспокойства", — рассказал Адриан Рэнкин-Гэллоуэй РИА Новости.

Выводы

По мнению главного редактора журнала "Арсенал Отечества", полковника Виктора Мураховского, аппараты, при помощи которых боевики попытались атаковать авиабазу, были полукустарного производства. "В том случае, если подобное нападение на российские военные объекты будет проведено технологически более развитыми странами, то оно может нанести более значительный ущерб", — отметил он.

Мураховский пришел к выводу, что атака "выявила необходимость создания отдельной системы по противодействию беспилотным летательным аппаратам". Он подчеркнул успешное отражение нападения, но указал, что проведение атаки сразу на две российские базы свидетельствует о достаточной организованности террористов и наличии у них структур, позволяющих организовывать подобные нападения.

* Террористическая организация, запрещенная в России