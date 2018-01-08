Военный эксперт объяснил, зачем американский самолет-разведчик облетал Крым

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов рассказал в беседе с RT, зачем, на его взгляд, вблизи побережья Крыма пролетал патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon.

"Цель очевидна — разведка современной военной инфраструктуры Крыма. А что она мощная — тоже очевидно, российское руководство этого не скрывает", — заявил он.

По его словам, полуостров "укреплен и превращен в крепость", а на его территории находится группировка войск, состоящая из всех компонентов: сухопутного, противовоздушного, противоракетного авиационного.

Ранее ресурс Mil Radar, отслеживающий перемещение военной авиации, сообщил о проведении Boeing P-8A Poseidon оперативной разведки над акваторией Черного моря у крымских берегов. Самолет вылетел с военной базы Сигонелла на Сицилии.