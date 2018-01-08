МУРМАНСК, 8 янв – РИА Новости, Анастасия Яконюк. Белые суда гидрографов Северного флота ежегодно отправляются в высокие широты, чтобы собрать новые данные для корректуры морских карт: в последние годы в Арктике их усилиями были открыты больше десятка островов и других географических объектов, обнаружены затонувшие корабли и субмарины. Кроме того, их исследования дают материал для изучения тайны возникновения жизни на Земле и разрешения исторических загадок.
В Арктику на белом пароходе
Гидрографическая служба – старейшее подразделение Северного флота. С 1924 года долгое время походы в Арктику осуществляли специалисты Северной гидрографической экспедиции — правопреемницы легендарной "Гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана под руководством Бориса Вилькицкого". Однако в 2009-2011 годах в ходе преобразований структуры ВМФ она прекратила свое существование и была восстановлена лишь к концу 2015 года.
В Центральном арктическом бассейне, который изучают гидрографы Северного флота, ещё есть "белые пятна" и требующие уточнения некоторые измерения, сделанные несколько десятилетий назад, но в целом полученные данные на почти 88% акватории удовлетворяют потребностям тех, кто работает в этих районах. А вот Северный морской путь (СМП) — от Новой Земли до мыса Дежнева и Земли Франца-Иосифа — для гидрографической службы флота стал новым направлением исследований.
"На вооружении" гидрографов три "белых парохода" — так в народе любят называть гидрографические суда из-за их белой окраски: "Визир", "Сенеж" и "Горизонт". Четвертое судно "Ромуальд Муклевич" находится в ремонте и по прогнозам должно вернуться в "гидрографический строй" в 2018 году. А вот количество специалистов за годы реформирования экспедиции значительно сократилось, и сегодня военные гидрографы, можно сказать, в дефиците. В последние годы флотские ученые сотрудничают с вузами, обучающими будущих Колумбов.
Неизведанные земли и исчезнувшие острова
Казалось бы, в век современных технологий снимки со спутника могли бы заменить реальное присутствие человека в географических точках. И все же, утверждает военный гидрограф, их изображения бывают обманчивыми.
"Одно дело – увидеть из космоса, и совсем другое – посмотреть на месте. Как показывает практика, можно обнаружить "остров" со спутника или с самолёта, но фактически он окажется ледовым образованием, потому что сверху видно только пятно, а потому невозможно понять, какова его структурная долговечность", — поясняет Алексей Викторович.
Так в 2016 году гидрографы на судне "Визир" обнаружили пропажу острова с красивым названием Перламутровый в районе Земли Франца-Иосифа, описанного учеными в 1950-х годах, в том числе с помощью аэрофотосъемки. Как предполагают современные специалисты, это был всего лишь большой отколовшийся айсберг, который оказался на мели.
"Однако сейчас военный гидрограф преподаватель ГУМРФ имени адмирала С. О. Макарова Андрей Олегович Леонов, который проводит большую личную работу по исследованию арктических островов по спутниковым снимкам, обнаружил, что это все не полуостров, а остров, как и предполагали австрийцы. Последние космические снимки также выявили здесь наличие пролива", — поясняет Корнис.
Открыть тайну происхождения жизни
По мнению Корниса, исследование территорий, где происходило отступление ледника, важно не только с географической точки зрения. "На мой взгляд, это необъятная тема для исследований, она позволяет смоделировать, как зарождалась жизнь. Если проследить с помощью современных технических средств, как появлялся культурный слой, я думаю, можно получить ответы на множество вопросов о зарождении жизни после того, как ушел ледник. К тому же, моделирование процессов разрушения ледников необходимо и для учёта навигационных рисков для мореплавателей", — считает Корнис.
Он надеется, что эта тема заинтересует не только гляциологов. К ней уже обратились молодые исследователи – в частности, в 2016 году в ходе проектной работы по наблюдению за ледником Визе участники смены "Роскосмоса" в "Артеке" под руководством опытных наставников исследовали остров, открытый на севере архипелага Новая Земля. Призыв гидрографов Северного флота о совместном изучении Арктики, похоже, был услышан.
"Вроде бы остров небольшой – 38 тысяч квадратных метров, но он очень незначительной высоты, и надо проверять, является ли он действительно островом. Если это остров, то приращение территориальных вод оказывается достаточно серьезное, а это связано с вопросом экономической зоны РФ, и разбрасываться этими землями мы не имеем права", — поясняет гидрограф.
По его словам, главная задача гидрографической службы – давать новые знания и инструменты для других: обнаруженная бухта может стать спасением для мореплавателей, а опытный глаз геолога на новых землях (а почему бы и нет?) может разглядеть кимберлитовую трубку.
Путешествие в прошлое
"Судя по донесениям и послевоенному анализу, лодки действительно были потоплены, но фактически так нигде и не были обнаружены. До 2013 года там никто особенно не искал – в этом районе глубины больше 100 метров. Мы решили посмотреть и обнаружили субмарину, которая лежит на грунте", — вспоминает Корнис.
Недалеко от этого района поисковые силы флота в последние годы обнаружили еще две немецкие лодки. Сопоставив факты, флотские специалисты заключили, что это немецкие U-286 и U-307, атакованные английскими противолодочными силами в конце войны. "Методом исключения, к сожалению для нас, мы пришли к выводу, что U-387 у Цып-Наволока потопили англичане", — говорит Алексей Викторович.
Как отмечают гидрографы, без исторической проработки эта деятельность была бы неэффективна, и в этом большую поддержку в деле поиска затонувших подлодок современным исследователям морей оказывают известные российские историки Андрей Кузнецов и Мирослав Морозов.
По мнению Корниса, военная история может многому научить современных моряков. В частности, анализ того, как гибли в северных водах советские подводные лодки в годы войны, приводит современных специалистов к мысли о том, что действия противника зачастую недооценивались.
Среди значимых результатов работы военных ученых – установление на дне моря недалеко от острова Кильдин точных координат американского транспорта "Томас Дональдсон", затопленного в 1945 году немецкой подводной лодкой.
Под руководством командующего Северным флотом в ходе специальных учений поисково-спасательных сил из трюмов сухогруза военные специалисты уже три года извлекают грузы и тяжелую технику, такую, как например, танки "Шерман", один из которых, доведённый до рабочего состояния, был недавно продемонстрирован в ходе военной коллегии министерства обороны президенту страны.
Память на географических картах
Как будет называться новый остров, мыс или пролив — этот вопрос всегда возникает сразу после обнародования географического открытия. И хотя у современных первооткрывателей нет права самим присваивать имена своим находкам, они надеются, что к их предложениям прислушаются те, от кого это зависит.
"Мы стали поднимать исторические журналы, книги, труды гидрографов, которые работали в нашей структуре. Это, прежде всего, ветераны, которые участвовали в Великой Отечественной войне, люди, много сделавшие для развития гидрографии", — поясняет Корнис.
В качестве примера он приводит одну из своих любимых историй – о гидрографе 20-го века Всеволоде Бухмейере и его предке. Первый известен тем, что построил огромные 40-метровые геодезические сигналы на мысе Меньшикова и острове Вайгач для наблюдений и передачи координат с Большой Земли через пролив Карские Ворота на Новую Землю.
Среди названий, которые могут получить новые географические объекты — имена адмирала Комарицына, преподавателей кафедры гидрографии Высшего военно-морского училища имени Фрунзе Коломийчука и Чернышева, известного гидрографа Сорокина, представителей Северной гидрографической экспедиции Афанасенкова, Буланова, Кузнецова, Мамонтова, Мороза и Осокина. Сейчас предложения уже согласованы Минобороны, Минприроды, Минтрансом, часть документов находится на рассмотрении в законодательном собрании Архангельской области.
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