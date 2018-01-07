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Алюминиевый десант. Какая боевая техника не боится "прыгать" с парашютом

08:0007.01.2018
(обновлено: 08:11 07.01.2018)
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© РИА Новости / Николай ХижнякПерейти в фотобанкВыброска боевых машин десанта (БМД) во время совместных батальонных тактических учений десантников России, Белоруссии и Сербии на военном полигоне Раевский под НовороссийскомВыброска боевых машин десанта (БМД) во время совместных батальонных тактических учений десантников России, Белоруссии и Сербии на военном полигоне Раевский под Новороссийском
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости, Андрей Коц. Семитонная боевая машина десанта БМД-1 грузно отрывается от рампы транспортного самолета Ан-12, заваливается на нос и камнем падает с 800-метровой высоты. Но проходит две секунды — и неконтролируемое падение превращается в десантирование. Первыми срабатывают тормозные парашюты. Следом за ними раскрывается "соцветие" из пяти основных "куполов" площадью 760 квадратных метров каждый. БМД-1 раскачивается в подвесной системе как маятник, но амплитуда постепенно снижается. Машина с громким хлопком врезается амортизирующей платформой системы "Кентавр" в тульскую землю. Холостой выстрел из башенной 73-миллиметровой пушки "Гром" сигнализирует о завершении уникального эксперимента.

Боевые гусеничные плавающие машины БМД-4М
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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"Садовницы" и "Ракушки": чем опасны новейшие машины российских десантников
Пятьдесят лет назад, 5 января 1973 года, советские военные впервые успешно десантировали БМД-1 вместе с экипажем — подполковником Леонидом Зуевым и старшим лейтенантом Александром Маргеловым, сыном генерала армии Василия Маргелова, легендарного основателя ВДВ. Ни до, ни после ни одна другая страна в мире не смогла повторить подобное, хотя авиадесантируемая техника есть не только у российской "крылатой пехоты". РИА Новости публикует подборку современных боевых машин, которые в буквальном смысле слова можно сбрасывать противнику на голову.

Россия

На сегодня Воздушно-десантные войска России по праву считаются самыми мощными и многочисленными в мире. Такого "ассортимента" авиадесантируемой техники больше нет ни у одного государства. "Рабочими лошадками" ВДВ заслуженно считаются боевые машины десанта. Самые современные из них — БМД-4М — продолжают поступать в войска на замену устаревающим БМД-1 и БМД-2. Эти 13-тонные машины максимально унифицированы с пехотными БМП-3 и могут похвастаться солидным арсеналом.

© Фото : Николай ДонюшкинТанк БМД-4М
© Фото : Николай Донюшкин
Танк БМД-4М

Каждый "крылатый танк" вооружен 100-миллиметровым орудием, 30-миллиметровой скорострельной автоматической пушкой, 7,62-миллиметровым пулеметом ПКТМ и четырьмя противотанковыми управляемыми ракетами "Аркан". Экипаж "четверки" состоит из трех человек, в десантном отсеке могут разместиться еще шестеро. В состав боевого модуля входит автоматическая система управления огнем и система стабилизации вооружения в двух плоскостях. Это позволяет вести прицельный огонь на ходу. На машине установлены тепловизор, прицел ночного видения, лазерный дальномер, средства сопровождения цели.

Военнослужащий в экипировке Ратник
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Прикрывать наступающие БМД на поле боя будет крупнокалиберный "козырь" десантуры — 18-тонные самоходные пушки "Спрут-СД". Их 125-миллиметровые орудия 2А75, аналогичные пушкам танков Т-72 и Т-90, могут прямой наводкой поражать даже самую тяжелую бронетехнику. Артиллерийскую поддержку десанту окажут самоходные гаубицы "Нона-С", вооруженные 120-миллиметровыми пушками с дальностью стрельбы до 13 километров. А подкрепление голубым беретам доставят новейшие бронетранспортеры БТР-МДМ "Ракушка". Как и БМД, эта машина сварена из листов алюминиевой брони, может плавать и ездить по пересеченной местности. На шоссе машина разгоняется до 70 километров в час и способна без дозаправки перевезти 13 десантников на расстояние до 500 километров.

Все эти машины, а также бронетехника, созданная на их основе, могут десантироваться с высот от 400 до 1500 метров, как с экипажем, так и без. Выброска "брони" осуществляется с самолетов Ан-12, Ан-22 и Ил-76 на скорости около 300-350 километров в час. После приземления экипажи приводят свои машины в полную боевую готовность за считаные минуты — для этого достаточно лишь отшвартовать бронетехнику от парашютно-десантной системы.

США

Американские десантники на сегодняшний день умеют сбрасывать с парашютом только легкие бронеавтомобили вроде 2,6-тонных Humvee, 960-килограммовых LSV и 6,4-тонных L-ATV, а также 105-миллиметровые буксируемые гаубицы M119 британского производства. Техника обычно намертво крепится на специальных платформах-паллетах с парашютной системой, которые буквально "выкатываются" с рамп самолетов C-17 и C-130 в воздух (для этого на полу грузовых отсеков есть специальные "колесики"). Тяжеловооруженной "брони", пригодной к десантированию, в США нет с 1997 года, когда из эксплуатации были выведены легкие танки M551 Sheridan.

© Фото : public domainЛегкий авиадесантный танк M551 Sheridan
© Фото : public domain
Легкий авиадесантный танк M551 Sheridan

Эти 15-тонные боевые машины производились с 1966 по 1970 год. В них был воплощен ряд новейших для того времени конструкторских решений: корпус из алюминиевой брони, широкое применение пластмасс, 152-миллиметровая пушка-пусковая установка, способная вести огонь управляемой ракетой "Шилейла", и ряд других. "Шериданы" воевали во Вьетнаме, где зарекомендовали себя с хорошей стороны — малый вес позволял транспортировать их с помощью вертолетов, а мощное орудие хорошо справлялось с укрепленными огневыми точками северовьетнамских партизан. Впрочем, по своему прямому назначению — в качестве машины, десантируемой парашютным способом, — этот танк американской армии так и не пригодился.

© Фото : public domainБронемашина M1128 Mobile Gun System
© Фото : public domain
Бронемашина M1128 Mobile Gun System

В качестве потенциальной замены "Шеридану" командование сухопутных войск США рассматривало боевую машину Stryker Mobile Gun System (MGS) от концерна General Dynamics Land Systems (GDLS). Этот колесный танк, вооруженный 105-миллиметровым орудием, весит около 18 тонн и может быть модифицирован для десантирования. Впрочем, американским ответом БМД-4 он вряд ли станет. В 2016 году GDLS представил прототип-демонстратор легкого танка Griffin, на основе которого в настоящее время создается новая авиадесантируемая платформа.

Германия

Сегодня в составе сухопутных войск Германии имеется лишь одно соединение "крылатой пехоты" — 1-я воздушно-десантная бригада. Тем не менее именно немцы разработали и приняли на вооружение самую легкую авиадесантируемую гусеничную машину в мире — 2,7-тонную танкетку Wiesel ("Ласка"). Этот "малыш" по своим габаритам уступает обычной маршрутной "Газели", однако может разгоняться по шоссе до внушающих уважение 80 километров в час.

© AFP 2017 / Patrik StollarzЛегкая авиадесантируемая боевая машина Wiesel 1 MK вооруженных сил Германии
© AFP 2017 / Patrik Stollarz
Легкая авиадесантируемая боевая машина Wiesel 1 MK вооруженных сил Германии

Основное вооружение "Ласки" — 20-миллиметровая нарезная автоматическая пушка (или ракетный комплекс TOW-2 в противотанковой модификации). Есть и менее распространенные версии танкетки — самоходный миномет, машина наблюдения, санитарный транспортер, зенитно-ракетный комплекс и ряд других. Остается только подивиться находчивости немецких конструкторов, умудрившихся добиться на столь крохотной платформе такого разнообразия вариантов.

Корпус Wiesel — сварной, из стальной брони, защищает экипаж от огня стрелкового оружия калибра 7,62 миллиметра и осколков на дистанции свыше 30 метров. Эти машины можно сбрасывать на поле боя как парашютным способом с самолетов, так и выгружать с посадкой из вертолетов. Тяжелые транспортные CH-53 и CH-47 могут брать на борт по две таких машины.

Китай

Воздушно-десантный корпус Народно-освободительной армии Китая (НОАК) имеет на вооружении несколько боевых машин, пригодных для выброски с парашютом. Но в открытых источниках есть данные только об одной БМД — восьмитонной ZBD-03, принятой на вооружение в 2003 году. Корпус машины сделан из бронелистов, причем лобовые имеют высокие углы наклона. Защита противопульная и противоосколочная. ZBD-03 управляется экипажем из трех человек и может перевозить до пяти десантников в полном боевом снаряжении. Вооружение бронемашины представлено 25-миллиметровым орудием, являющимся копией американской пушки Bushmaster, спаренного пулемета калибра 7,62, а также противотанковым ракетным комплексом HJ-73C с боезапасом в три ракеты.

© AP Photo / Ng Han GuanБоевая гусеничная плавающая машина ZBD-03
© AP Photo / Ng Han Guan
Боевая гусеничная плавающая машина ZBD-03

ZBD-03 транспортируются и десантируются с тяжелых грузовых самолетов Ил-76МД (их у Китая около 20). Каждый борт способен доставить в указанное место до трех десантных машин с экипажами. Китайская парашютная система "K/STW-17" обеспечена тормозной системой порохового типа, позволяющей серьезно "гасить" удар о землю при посадке. По данным ряда СМИ, в настоящее время НОАК испытывают новую модификацию этой машины, оснащенную 100-150-миллиметровым орудием. Вероятно, здесь Китай взял пример с России, активно внедряющей в войска противотанковые самоходки "Спрут-СД".

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