Боевой потенциал ВДВ вырос за счет техники на унифицированных платформах

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Замена устаревших образцов военной техники современными на унифицированных платформах сократило разномарочность используемой в Воздушно-десантных войсках (ВДВ) России техники и значительно повысило их боевой потенциал, заявил начальник отдела материально-технического обеспечения ВДВ полковник Николай Анохин.

"Замена устаревших образцов военной техники современными на унифицированных платформах сокращает разномарочность используемой техники и значительно повышает боевой потенциал подразделений и воинских частей ВДВ", — сказал Анохин, слова которого процитировал в субботу департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

По словам Анохина, одним из приоритетных направлений развития эффективности применения ВДВ России связано с материально-техническим обеспечением; в основном это происходит за счет поставок серийно выпускаемых и модернизации уже имеющихся на вооружении образцов.

"Существующие на сегодняшний день серийно выпускаемые и перспективные образцы боевых машин и бронетранспортеров зарубежных стран имеют показатели по огневой мощи, маневренности и защищенности экипажа на уровне БМД-2", — отметил он.

На эксплуатируемых в ВДВ России боевых машинах десанта БМД-2 возможности по обнаружению цели в дневное время равны 3 тысячам метров, ночью — до 1,5 тысячи метров. На новой БМД-4М они увеличились более чем в два раза.

Начиная с 2014 года, в рамках государственного оборонного заказа происходит планомерное оснащение ВДВ России боевыми машинами десанта БМД-4М и многоцелевыми бронетранспортерами БТР-МДМ. Первая публичная демонстрация этих десантных машин состоялась на Красной площади в Москве 9 мая 2015 года.