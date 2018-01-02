Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл с визитом в Шанхай

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" и большой морской танкер "Борис Бутома" прибыли с визитом в Шанхай, сообщил во вторник отдел информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту.

"Сегодня отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" и большого морского танкера "Борис Бутома" с неофициальным визитом прибыл в город Шанхай (КНР). Российские корабли ошвартовались у причала порта Усун, где прошла торжественная церемония встречи российских моряков", — говорится в сообщении.

На кораблях побывали представители командования Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая, а российские моряки посетили военно-морскую базу КНР и мэрию Шанхая.

"Планами визита предусмотрены посещения российских кораблей китайскими моряками, совместные спортивные соревнования военнослужащих Тихоокеанского флота и ВМС Народно-освободительной армии Китая, а также автобусные экскурсии для личного состава отряда боевых кораблей ТОФ по историческим местам и культурным достопримечательностям города", — добавляет пресс-служба.

Неофициальный визит отряда кораблей ТОФ в Шанхай продлится четыре дня.