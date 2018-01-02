Минобороны поздравило россиян с Новым годом видеороликом со щенками

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Министерство обороны России поздравило россиян с Новым годом, опубликовав видео со служебными собаками.

Оно называется "Верные друзья" поздравляют вас с наступившим Новым годом".

Ролик был снят в 170-м учебном центре служебного собаководства вооруженных сил. В нем запечатлены моменты обучения щенков и взрослых собак.

Тридцать первого декабря министр обороны Сергей Шойгу поздравил с праздником коллег и ветеранов. Он отметил, что в 2017 году Россия многое сделала для обороноспособности страны, и поблагодарил военных, освобождавших Сирию от террористов.