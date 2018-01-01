В России провели индексацию военных пенсий

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Военные пенсии за первый месяц нового года, проиндексированные по поручению президента РФ Владимира Путина с 1 января, выплачены получателям в увеличенном размере в декабре 2017 года, сообщили накануне в Минобороны России.

Повышение размеров военных пенсий осуществлено за счет роста окладов военнослужащих и приравненных к ним лиц на 4%. Индексация коснулась 2,6 миллиона человек.

"По сложившейся традиции военные пенсии за январь 2018 года выплачены в увеличенном размере уже в декабре 2017 года перед новогодними праздниками", — сказали в российском военном ведомстве.

Ранее сообщалось, что средняя военная пенсия в России в 2018 году составит 24,5 тысячи рублей в месяц.

На совещании с членами правительства РФ 25 октября 2017 года Путин заявил о необходимости увеличить (проиндексировать) военные пенсии одновременно с увеличением денежного довольствия военнослужащих. Он обратил внимание на то, что проект федерального закона "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" предусматривает увеличение денежного довольствия военнослужащих с января 2018 года, а пенсий бывшим военнослужащим — с 1 февраля 2018 года.

Президент РФ отметил, что нужно сделать так, как было раньше — с 1 января проиндексировать пенсии военным пенсионерам и приравненным к ним лицам (сотрудники органов внутренних дел, служащие нацгвардии, противопожарной охраны и другие), предусмотрев выделение необходимых средств уже в 2017 году.

Деньги были выделены. Расходы на индексацию военных пенсий составили примерно 3,07 триллиона рублей.

В соответствии с законом "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу…" военные пенсии подлежат пересмотру одновременно с увеличением денежного содержания соответствующих категорий военнослужащих и сотрудников, исходя из уровня увеличения денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсий.

Государственная Дума ФС РФ на заседании 13 декабря 2017 года приняла в третьем, окончательном чтении закон, согласно которому Сбербанк России перестает быть единоличным агентом правительства по выплате военных пенсий. До вступления закона в силу с 1 января 2018 года действовал федеральный закон N4468-1, согласно которому выплата пенсий военнослужащим, пожарным, наркополицейским, а также лицам, проходившим службу в органах внутренних дел, органах уголовно-исполнительной системы и Росгвардии производилась по месту жительства или месту пребывания пенсионера в пределах территории РФ пенсионными органами через филиалы Сбербанка.