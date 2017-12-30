Первый дивизион ЗРК "Тор-М2ДТ" заступит на дежурство в Арктике в 2018 году

МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Первый дивизион зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) "Тор-М2ДТ" заступит в 2018 году на боевое дежурство в Арктике, заявил командующий войсковой ПВО Вооруженных сил России генерал-лейтенант Александр Леонов.

"В следующем году также в соответствии с планами будут перевооружаться два соединения на "Тор-М2", и ожидаем первый дивизион "Тор-М2" в Арктике. "Тор-М2ДТ" означает "двухзвенный тягач", это система показывалась на параде, она создана, сейчас идёт её промышленное производство. В следующем году он заступит на боевое дежурство по защите арктических рубежей", — сказал Леонов в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Тор-М2" — современный многоцелевой ЗРК ближнего радиуса действия, который отличается высокой мобильностью. Он в состоянии обеспечить успешное решение боевых задач в любой обстановке, даже в условиях активного радиоэлектронного противодействия со стороны противника. Помимо различных аэродинамических целей, ЗРК в состоянии уничтожать ракеты.