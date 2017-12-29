В Минобороны рассказали об увеличении зарплат военных

МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Денежное довольствие военнослужащим и пенсии военным пенсионерам будет расти в 2018 — 2020 годах на 4% ежегодно, сообщила в пятницу журналистам заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова.
"Денежное довольствие военнослужащим и пенсии военным пенсионерам будут проиндексированы с 1 января 2018 года, с 1 октября 2019 года и с 1 октября 2020 года, каждый раз на 4%", — уточнила она.
В бюджете предусмотрены расходы на 18, 22,6 и 41,2 миллиардов, соответственно.
"Таким образом, с 1 января 2018 года лейтенант, командир взвода, будет получать в месяц в среднем 66,1 тысячу рублей, что примерно на 2,5 тысяч рублей больше уровня его ежемесячного денежного довольствия в 2017 году", — отметила замминистра.
Рост пенсий для офицеров уровня командир батальона (подполковник) составит 947 рублей, 1932 рубля и 2956 рублей в 2018, 2019 и 2020 годах, соответственно.