В Ираке заметили гибрид "Хамви" с российским ПТРК "Корнет"

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Иракские военные установили на американский броневик "Хамви" российский противотанковый комплекс "Корнет-Э". Фотографии гибрида появились в Twitter.

На снимке заметно, что пусковые установки смонтированы на крыше машины во вращающихся туррелях вместо крупнокалиберных пулеметов Браунинг М2, характерных для стандартной комплектации "Хамви".

ПТРК "Корнет-Э" предназначен для поражения танков, бронированных боевых машин с динамической защитой и разрушения фортификационных сооружений. Комплекс также способен поражать низколетящие цели. Максимальная дальность стрельбы — до 5,5 километра.

Установку не раз замечали на Ближнем Востоке. В частности, этот комплекс российского производства использовался против боевиков ИГ* в Ираке, обладают оружием и турецкие военные. Аналогичную гибридную установку видели в боях под Мосулом.

*Террористическая организация, запрещена в России