В Ираке заметили гибрид "Хамви" с российским ПТРК "Корнет"

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Иракские военные установили на американский броневик "Хамви" российский противотанковый комплекс "Корнет-Э". Фотографии гибрида появились в Twitter.
#Iraqi_army Kornet-E pic.twitter.com/Hjz948NGXy— KLKAMASH (@klkamashiq) 21 декабря 2017 г.
На снимке заметно, что пусковые установки смонтированы на крыше машины во вращающихся туррелях вместо крупнокалиберных пулеметов Браунинг М2, характерных для стандартной комплектации "Хамви".
Установку не раз замечали на Ближнем Востоке. В частности, этот комплекс российского производства использовался против боевиков ИГ* в Ираке, обладают оружием и турецкие военные. Аналогичную гибридную установку видели в боях под Мосулом.
*Террористическая организация, запрещена в России