На ТОФ прошла комплексная тренировка по антитеррору

ВЛАДИВОСТОК, 29 дек – РИА Новости. Комплексная тренировка подразделений антитеррора прошла в соединениях и воинских частях Тихоокеанского флота в преддверие праздничных дней, сообщил отдел информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ.

"В ходе первого этапа военнослужащие в составе штатного отделения выполнили огневые упражнения из стрелкового оружия и гранатомётов по движущимся мишеням, находящимся на различном удалении. Тактический этап состоял в обнаружении и задержании условных диверсантов при их попытке проникновения на охраняемые объекты", — говорится в сообщении.

Группы антитеррора заблокировали захваченные условными террористами контрольные пункты и технические объекты.

Тренировка прошла для поддержания постоянной готовности подразделений антитеррора.