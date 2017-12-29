Российские фрегаты оснастят отечественными двигателями

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Все строящиеся в России фрегаты в течение двух лет будут оснащены российскими двигателями, разрабатываемыми предприятием "ОДК-Сатурн" в рамках программы импортозамещения, заявил РИА Новости в пятницу официальный представитель Объединенной двигателестроительной корпорации.
"В настоящее время ПАО "ОДК-Сатурн" реализованы три опытно-конструкторских работы – по созданию двигателей различной мощности для Военно-морского флота. В ближайшие два года предстоит выполнить обязательства по поставке серийных дизель-газотурбинных и газотурбинных агрегатов", — сказал собеседник агентства.
Строительство второй тройки фрегатов для ЧФ было приостановлено в связи с отсутствием силовых установок, которые ранее поставлялись с Украины. Строительство газотурбинных двигателей для этих фрегатов было освоено и ведётся в настоящий момент на мощностях предприятия "ОДК-Сатурн".
Всего для Черноморского флота до 2020 года планировалось построить шесть сторожевых кораблей проекта 11356. В настоящее время в боевой состав ВМФ РФ вошли два фрегата данного проекта, еще один проходит государственные испытания. На заводе "Янтарь" в разной стадии готовности находятся четвертый и пятый корпуса фрегатов — "Адмирал Бутаков" и "Адмирал Истомин".