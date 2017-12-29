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Офицеры получили петличные знаки русской гвардии

03:1829.12.2017
(обновлено: 04:06 29.12.2017)
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© РИА Новости / Николай ЖуравлевПерейти в фотобанкШевроны вооруженных сил Российской Федерации. Архивное фотоШевроны вооруженных сил Российской Федерации. Архивное фото
© РИА Новости / Николай Журавлев
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Офицеры Вооруженных сил (ВС) РФ получили новые петличные эмблемы, похожие на знаки, введенные в русской гвардии в XIX веке, сообщила РИА Новости в пятницу редактор — член редколлегии журнала министерства обороны "Воин России" кандидат исторических наук полковник Елена Севастьянова.

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На итоговой расширенной коллегии Минобороны России, прошедшей на базе Военной академии Ракетных войск стратегического назначения в подмосковной Балашихе, были впервые представлены новые офицерские петличные знаки, вышитые нитями золотистого цвета в форме вертикального прямоугольника с выступающими верхним и нижним основаниями. Многие участники коллегии получили эмблемы непосредственно перед началом мероприятия и сразу нашили их на воротники офисных курток.

"Этот парный знак золотистого цвета, отдаленно напоминающий римскую архитектурную колонну, называется петлицей. Кстати сказать, его уже стали в просторечии называть "катушкой" — якобы из-за сходства с деревянной основой для намотки швейных ниток. Современная петлица, предназначенная для ношения на краях ворота повседневной куртки офицера Вооруженных сил России, видимо, ведет свою историю с 1811 года. Тогда похожий знак ввели в сформированном в Русской императорской армии лейб-гвардии Литовском полку для ношения на воротнике и обшлагах рукавов мундира", — сказала Севастьянова.

Она отметила, что позже и другие российские дореволюционные гвардейские формирования получили этот символ.

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© РИА Новости / Михаил Климентьев
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"Парадные кители советских офицеров подобные знаки украсили после окончания Великой Отечественной войны. На фотографиях с Парада Победы, который состоялся на московской Красной площади 24 июня 1945 года, можно увидеть похожие петлицы на воротниках-стойках офицерских кителей зеленого цвета", — пояснила историк, уточнив, что у офицеров Военно-морского флота СССР, участвовавших в Параде Победы, на кителях были вышиты якоря.

По ее словам, примерно до середины 1950-х годов знаки пришивались также к обшлагам рукавов мундиров. Затем они были упразднены.

"Теперь историческая петлица вновь стала элементом общевойсковой формы одежды. Флотских офицеров вещевое управление Минобороны России обеспечивает другой эмблемой, изображающей традиционный адмиралтейский якорь. Такой же металлический знак золотистого цвета еще с советских времен используется для ношения на парадных тужурках черного цвета офицеров ВМФ", — рассказала эксперт.

Президент РФ Владимир Путин во время посещения Военной академии РВСН имени Петра Великого
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Она добавила, что высшие офицеры — генералы и адмиралы — ранее получили на ворот офисной куртки другие традиционные символы: вышитые пятипроцентной золотой канителью дубовые (генералы армии) и лавровые ветви. Адмиралам к ветвям, располагаемым углом по краям воротника, полагаются также вышитые якоря.

"Сейчас новые петличные знаки изготавливаются методом машинной вышивки и штамповки из алюминия (якоря). Возможно, в дальнейшем новые эмблемы будут делаться более дешевым способом — из пластика, нанесенного на ткань", — заключила Севастьянова.

Ранее офицеры новые звезды на погоны, фактически идентичные соответствующим знакам различия советского образца.

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