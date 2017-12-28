Россия уведомила США о ряде ограничений по Договору по открытому небу

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Москва уведомила американскую сторону о том, что была вынуждена пойти на ряд ответных ограничений по Договору по открытому небу, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге.

Она пояснила, что речь идет об отмене "ночевки на трех аэродромах при проведении полетов с участием США", а также "о прекращении с 1 января 2018 года действия ряда двусторонних договоренностей с американской стороной, которые касались облегчения выполнения полетов по договору".

Обвинения со стороны США в том, что Россия нарушает пункты документа, дипломат назвала голословными.

"Продолжая общий политический курс, направленный на дальнейшее обострение отношений с Россией, Вашингтон абсолютно безосновательно обвинил РФ в нарушении Договора по открытому небу и пошел на односторонние шаги, связанные с созданием максимальных неудобств российским миссиям "открытого неба", проводимым над территорией США. В связи с этим и исходя из принципа взаимности, Россия была вынуждена пойти на адекватные меры, которые носят процедурный характер", — сказала Захарова.

Ранее военно-дипломатический источник сообщил РИА Новости, что Соединенные Штаты намерены закрыть для российских наблюдателей воздушное пространство над Аляской, Гавайями, а также ограничить дальность полетов.