Москва призвала США прекратить наносить ущерб Договору по открытому небу

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Москва призывает США прекратить наносить ущерб Договору по открытому небу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Действия США наносят ущерб Договору по открытому небу. Мы призываем наших американских коллег остановиться и заняться деполитизированным поиском решения проблем договора", — заявила Захарова на брифинге.

Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Россия ратифицировала договор в мае 2001 года. Участники договора могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.