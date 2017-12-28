В МИД рассказали об ограничениях для США по Договору по открытому небу

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Россия приняла меры в ответ на введенные США ограничения, касающиеся Договора по открытому небу, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

По ее словам, Вашингтон "абсолютно безосновательно" обвинил Москву в нарушении соглашения. Тем самым Соединенные Штаты продолжили "политический курс, направленный на дальнейшее обострение отношений с Россией".

Дипломат добавила, что Вашингтон "пошел на односторонние шаги", пытаясь "создать максимальные неудобства" российским миссиям "открытого неба".

"Исходя из принципа взаимности, Россия была вынуждена пойти на адекватные меры, которые носят процедурный характер", — сказала Захарова на брифинге.

Она пояснила, что Москва намерена "отменить ночевки на трех аэродромах при проведении полетов с участием США" и об этом было заявлено в консультативной комиссии по открытому небу.

Кроме того, в декабре российская сторона направила в миссию Соединенных Штатов при ОБСЕ ноту о прекращении с 1 января 2018 года действия некоторых двусторонних договоренностей, которые "касались облегчения выполнения полетов по договору".

Москва также призвала Вашингтон прекратить "наносить ущерб договору" и заняться "деполитизированным поиском решения проблем".

Ранее военно-дипломатический источник рассказал РИА Новости, что США планируют с января закрыть для российских наблюдателей воздушное пространство над Аляской, Гавайями, а также ограничить дальность полетов. По данным американских СМИ, Вашингтон хочет ввести ограничения в ответ на ужесточение правил полетов над Калининградом: дальность полетов там ограничили до 500 километров, хотя в рамках договора она может составлять до 5,5 тысячи километров.

Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств — членов ОБСЕ. Россия ратифицировала документ в мае 2001 года. Участники договора могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.