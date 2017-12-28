Сенаторы предлагают установить в России День военной присяги

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Группа членов Совета Федерации внесла в Государственную Думу законопроект, которым предлагается установить 8 апреля Днем военной присяги, следует из электронной базы нижней палаты парламента.

Авторы инициативы, среди которых сенаторы Ольга Ковитиди, Виктор Бондарев, Франц Клинцевич, Алексей Пушков, предлагают внести поправки в статью федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России".

Как отмечают сенаторы в пояснительной записке к проекту, после распада СССР украинское политическое руководство потребовало, чтобы 3 января 1992 года Черноморский флот принял военную присягу Украины. Четвертого января ЧФ отказался подчиниться этому требованию.

В начале апреля 1992 года был подписан указ "О переходе под юрисдикцию Российской Федерации Черноморского флота", в Севастополь прибыл главнокомандующий ВМФ СНГ адмирал флота Владимир Чернавин, была дана команда на подготовку к подъему на кораблях флота Андреевских флагов.

Конфликт разрешился 8 апреля, когда президенты России и Украины приняли решение о приостановке действий указов по ЧФ, по итогам состоявшихся переговоров было объявлено о моратории на их положения, о сохранении сложившегося статус-кво.

По мнению авторов, таким образом в условиях противостояния между политическим руководством двух государств военнослужащие Черноморского флота сделали свой выбор, сохранив верность военной присяге, а на кораблях и судах флота был поднят Андреевский флаг.

"Полагаем, что установление памятной даты России "8 апреля — День военной присяги" будет служить напоминанием о судьбоносном историческом событии, имеющем важное значение для истории Российской Федерации и для многих поколений защитников Отечества, хранящих верность военной присяге и воинскому долгу, будет способствовать формированию патриотического сознания и воинскому воспитанию граждан Российской Федерации", — говорится в пояснительной записке.