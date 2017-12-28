Ремонт стратегической подлодки "Тула" завершили в Северодвинске

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Ремонт ракетного подводного крейсера стратегического назначения (РПКСН) "Тула" проекта 667БДРМ завершен на Северодвинском предприятии "Центр судоремонта "Звездочка", сообщил в четверг департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"На Северодвинском предприятии "Центр судоремонта "Звездочка" завершен ремонт РПКСН "Тула", который произведен в рамках реализации планов главного командования ВМФ, предусматривающих поддержание на требуемом уровне технической готовности атомных подводных лодок третьего поколения, наряду со строительством атомных подводных лодок четвертого поколения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на РПКСН "Тула" отремонтирован ряд механизмов и систем. "Корабль прошел заводские ходовые испытания и в ближайшее время прибудет в пункт постоянного базирования на СФ", — добавляется в сообщении.

Заводской ремонт подводного крейсера был начат в 2015 году.