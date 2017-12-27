Бойцам Росгвардии закупят на форму персональные видеорегистраторы

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Росгвардия проводит тендер на поставку персональных систем аудио- и видеофиксации окружающей обстановки, оснащенных датчиками нападения, при срабатывании которых запись будет вестись автоматически, следует из материалов на портале госзакупок.

Согласно заявке, нужно поставить пять комплектов персональных регистраторов, которые можно крепить на различные типы формы и обмундирования Росгвардии. Эти устройства должны обеспечивать "непрерывную синхронную аудио- и видеозапись окружающей обстановки в зоне несения службы военнослужащим (сотрудником)".

Отмечается, что устройство должно обеспечивать регистрацию событий в темное время суток и при недостаточной освещенности, с помощью встроенной подсветки в инфракрасном диапазоне.

Стоимость одного устройства, согласно материалам, составляет 365 тысяч рублей, общая цена контракта составляет 1,825 миллиона рублей. Поставить регистраторы нужно к июлю 2018 года в войсковую часть 6686 в Московской области.