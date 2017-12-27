МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Полеты самолетов-наблюдателей в рамках договора об открытом небе являются данью традиции и малоэффективны для ведения технической разведки, заявил РИА Новости в среду ведущий российский военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" полковник Виктор Мураховский.
По информации Wall Street Journal, американские власти готовятся объявить о введении ограничений на полеты над Аляской и Гавайями. По данным газеты, подготовка ограничений на полеты над территорией США стала ответом американских властей на запрет РФ на полеты над Калининградом. Как сообщило издание, в рамках договора об открытом небе дальность разведывательного полета может составлять до 5,5 тысячи километров, а "Россия ввела "сублимит" в 500 километров над Калининградом.
В Кремле призвали США выдвигать любые претензии в рамках договора в строгом соответствии с документом.
"Это такие военно-дипломатические игры. Не являются на сегодняшний день самолеты, оборудованные достаточно примитивной аппаратурой в рамках программы "Открытое небо", основным средством разведки", — сказал Мураховский.
Он отметил, что основными средствами технической разведки в настоящее время являются космические. "Они позволяют спектральные и оптико-электронные средства использовать. Космические аппараты висят и смотрят и в оптическом, и в инфракрасном, и в других диапазонах. Плюс радиолокационные спутниковые станции дистанционного зондирования Земли, радиотехнические космические средства разведки", — пояснил военный аналитик.
Он считает, что Россия правомерно ограничила полеты в рамках договора об открытом небе над Калининградской областью. "Там вся область с севера на юг меньше 500 километров. Если следовать букве договора, разведывательный полет возможен на дальность 5,5 тысячи километров. Они там часами будут кружить. Поэтому и ввели ограничения, обусловленные физико-географическими условиями российского эксклава", — полагает Мураховский.
По его словам, "момент — чисто технический, но американцы будут зеркальные, бессмысленные фактически меры вводить".
Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств — членов ОБСЕ. Россия ратифицировала это соглашение в мае 2001 года. Участники договора могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.