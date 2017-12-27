Турция купила у РФ четыре дивизиона С-400 за $2,5 миллиарда

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Турция купила у России четыре дивизиона С-400 на 2,5 миллиарда долларов, сообщил генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов.

В интервью газете "Коммерсант" он подтвердил количество приобретаемых Анкарой дивизионов. "Да, на 2,5 миллиарда долларов", — сказал Чемезов, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, министерства финансов России и Турции завершили переговоры о предоставлении Москвой кредита на покупку С-400. "Осталось только утвердить финальные документы. Могу сказать, что 45% общей суммы контракта они выплачивают в качестве аванса, 55% — российские кредитные средства. Первые поставки планируем начать в марте 2020 года", — добавил он.

Москва и Анкара подписали в середине сентября договор о поставках комплексов С-400. Этот контракт раскритиковали в НАТО, заявив, что решение Турции помешает ей стать частью единой системы противовоздушной обороны альянса.

В Анкаре заявили, что сделка не угрожает альянсу, и объяснили, что обратились к Москве, поскольку не смогли получить аналогичные системы ПВО от стран НАТО. В Кремле заявили, что "ни у кого нет права критиковать Россию и Турцию за военно-техническое сотрудничество".