THAAD vs C-400. Российская и американская ПРО: кто сильнее?

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. В Саудовскую Аравию стали часто прилетать ракеты. На днях Совет Безопасности ООН осудил удар йеменских хуситов по Эр-Рияду. Целью атаки был королевский дворец Аль-Ямама, но обошлось. Ракету или сбили, или она отклонилась от курса. На этом фоне Саудовская Аравия намерена значительно укрепить противоракетную оборону. Главные кандидаты на роль "зонтика" — американская система THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) и российский ЗРК С-400 "Триумф". О достоинствах и недостатках конкурентов — в материале РИА Новости.
С-400 бьет дальше, THAAD — выше
Объективно THAAD и ЗРС С-400 "Триумф" — конкуренты условные. "Триумф" в первую очередь предназначен для уничтожения аэродинамических целей: самолетов, крылатых ракет, беспилотных аппаратов. THAAD же — система, изначально заточенная на борьбу с баллистическими ракетами малой и средней дальности. "Американец" способен уничтожать цели на запредельных для обычных комплексов ПВО высотах — 150 километров, а по некоторым данным, и 200 километров. Новейшая зенитная ракета 40Н6Е российского "Триумфа" выше 30 километров не работает. Впрочем, по мнению экспертов, показатель высоты поражения, особенно если речь идет о борьбе с оперативно-тактическими ракетами, не является критичным.
К слову, главную опасность для Саудовской Аравии сегодня представляют как раз оперативно-тактические ракеты Р-17 "Скад" и тактические ракеты "Кахир" и "Зелзал", созданные на базе советского комплекса "Луна-М".
Другое ключевое различие американского и российского комплексов заключается в принципе действия. Если "Триумф" поражает цели осколками после подрыва боевой части ракеты рядом с целью, то лишенный боевой части THAAD — бьет точно в ракету кинетическим блоком. Между тем, несмотря на кажущуюся сложность этого решения, американцам в ходе испытаний удалось достигнуть неплохих результатов — вероятность уничтожения цели одной противоракетой составляет 0,9, в случае если THAAD будет подстраховывать комплекс попроще, этот показатель составит уже 0,96.
Совместить несовместимое
Как видно, Саудовская Аравия намерена строить свою противоракетную оборону на двух совершенно разных системах. Такой подход может показаться несколько странным, ведь при их эксплуатации могут возникнуть серьезные проблемы с совместимостью. Впрочем, по мнению экспертов, это вполне решаемый вопрос.
Желание Саудовской Аравии приобрести и российские, и американские системы может быть продиктовано и другими соображениями. После операции "Буря в пустыне", во время которой состоящие на вооружении ПВО Ирака французские зенитно-ракетные комплексы внезапно оказались неработоспособными, потенциальные покупатели стали осторожнее относиться к закупкам произведенных на Западе вооружений.
"В американском оружии могут быть закладки, — считает Михаил Ходаренок. — Например, F-16 ВВС Иордании не может сбить F-16 ВВС Израиля. То есть если по Саудовской Аравии будут применять американское оружие, поразить его сможет только С-400, который способен работать и по обычным аэродинамическим целям. Не исключено, что только из-за этого они и покупают российскую систему".
Самое же главное отличие между THAAD и "Триумфом" — это цена. Стоимость одной батареи THAAD, которая состоит из шести пусковых установок на восемь ракет-перехватчиков каждая, — около 2,3 миллиарда долларов. Еще 574 миллиона стоит инновационный радар AN/TPY-2. Стоимость дивизиона С-400 с восемью пусковыми установками по четыре ракеты составляет около 500 миллионов долларов. Российский комплекс стоит почти в шесть раз дешевле, при этом преимущества THAAD, по крайней мере, пока — неочевидны.