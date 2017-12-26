Оклады российских военных вырастут с 1 января

Военнослужащие в военной части в Ленинградской области. Архивное фото

Военнослужащие в военной части в Ленинградской области. Архивное фото

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Правительство повысило оклады военнослужащих с 1 января. Соответствующее постановление опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Суммы увеличатся в 1,04 раза. Это касается окладов военных, проходящих службу и по контракту, и по призыву.

В документе также отмечается, что оклады повысят сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти.

На прошлой неделе Владимир Путин заявил, что российские власти предусмотрели ежегодную индексацию денежного довольствия военнослужащих. На эти цели за три года направят 82 миллиарда рублей.

Президент также отмечал, что с 1 января увеличатся военные пенсии. В октябре глава государства поручил ускорить индексацию пенсий бывшим военнослужащим.

По словам министра обороны Сергея Шойгу, число призывников в Вооруженных силах сократилось на 50 тысяч, до 240 тысяч человек, а контрактников, наоборот, выросло до 380 тысяч.