МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Минобороны России фактически завершило строительство своих объектов в Артике, заявил в понедельник глава военного ведомства Сергей Шойгу.

"Мы завершили фактически строительство в Арктике. За всю историю освоения Арктики такого количества объектов, в таком виде, в таком оснащении, с такими возможностями по энергосбережению, вооружению не строил никто, ни одно государство", — сказал Шойгу на заседании Общественного совета при министерстве обороны РФ.