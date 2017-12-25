В России признали допинговый скандал угрозой суверенитету страны

Допинг-контроль на XXII зимних Олимпийских играх в Сочи. Архивное фото

Допинг-контроль на XXII зимних Олимпийских играх в Сочи. Архивное фото

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Допинговые скандалы, раскручиваемые Западом вокруг России, грубо нарушают международное право, принципы спорта и несут угрозу национальному суверенитету РФ, отмечает комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета.

"Антироссийская пропаганда, связанная с допинговыми скандалами, не имеет ничего общего с принципами спорта, грубо нарушает нормы международного права. Такое давление может нести угрозу национальному суверенитету", — подчеркнули члены комиссии.

По мнению сенаторов, такое давление может усиливаться в связи с предстоящими выборами президента РФ.