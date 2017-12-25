Фрегат "Адмирал Горшков" не будет принят ВМФ РФ в этом году, заявили в ОСК

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" не будет принят ВМФ РФ в этом году, сообщил журналистам глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

Ранее замминистра обороны Юрий Борисов выразил надежду, что головной фрегат с зенитным ракетным комплексом (ЗРК) "Полимент-Редут" будет передан флоту в этом декабре.

"Испытания нового ракетного вооружения фрегата продолжаются. Поэтому корабль не будет в этом году передан флоту. Надеемся, что это состоится в 2018 году", — сказал Рахманов.

По его словам, второй корабль этого проекта (и первый серийный) "Адмирал Касатонов" войдет также в боевой состав ВМФ РФ до конца 2018 года.

У кораблестроителей вопросов к головному кораблю нет, но "у флота есть вопросы к новому ракетному оружию, которое производит холдинг "Алмаз Антей"", отметил Рахманов.

Как отмечал Борисов, в зависимости от срока сдачи ЗРК "Полимент-Редут" для "Адмирала Горшкова", будет ясна и ситуация с "Адмиралом Касатоновым".

Фрегаты проекта 22350 обладают водоизмещением в 4,5 тысячи тонн, длиной в 135 метров и шириной в 15 метров. На вооружении фрегатов будут состоять корабельная артиллерийская установка А-192 "Армат" калибра 130 миллиметров, пусковые установки для 16 противокорабельных ракет "Оникс" или "Калибр-НКЭ" и ЗРК "Полимент-Редут". Всего планируется построить восемь фрегатов проекта 22350.