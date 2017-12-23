Российские военные моряки открыли 11 островов в океанах

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Российские военные моряки во время различных экспедиций и походов за последние несколько лет открыли 11 островов в разных частях Мирового океана, сообщил журналистам главнокомандующий ВМФ Владимир Королев.

"Доля современных морских средств навигации и океанографии увеличилась в два раза. В последние годы открыты 11 островов, девять мысов, шесть проливов и пять бухт", — рассказал он.

Первые за долгое время кругосветные путешествия русские военные моряки осуществили в 2014-2016 годах, напомнил Королев.