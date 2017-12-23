Крылатые снайперы. Почему от дальней авиации не убежать и не спрятаться

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости, Андрей Коц. Подняться в воздух с родного аэродрома, улететь за тридевять земель, уничтожить цель вне зоны видимости и без потерь вернуться домой. На это в Вооруженных силах способны только экипажи дальней авиации ВКС России, отмечающие в субботу свой профессиональный праздник. Именно 23 декабря 1913 года под Петербургом первый испытательный полет совершил самый мощный и тяжелый на тот момент бомбардировщик "Илья Муромец". Этот четырехмоторный гигант с тридцатиметровым размахом крыльев мог находиться в воздухе пять часов и был способен обрушить на головы противника почти полтонны бомб. РИА Новости публикует подборку вооружения, которым сегодня оснащаются потомки "Ильи Муромца" — боевые самолеты российской дальней авиации.

Х-15

Советскую аэробаллистическую ракету Х-15 класса "воздух — земля" приняли на вооружение в 1980 году в качестве ответа на американскую AGM-69 SRAW. Оба боеприпаса были предназначены для прорыва системы ПВО противника, уничтожения зенитных комплексов и стационарных наземных целей. Первоначально Х-15 несла термоядерную боевую часть мощностью около 300 килотонн, однако позже были созданы варианты в обычном оснащении. Ракету разработали в МКБ "Радуга" специально для существовавших на тот момент дальних бомбардировщиков Ту-22М3, Ту-95 и перспективных Ту-160.

Особенностью Х-15 является траектория ее полета. Самолет пускает ракету на удалении 50-280 километров от цели. Но Х-15 сразу после старта начинает не снижаться, а наоборот, набирать высоту. "Забравшись" по баллистической траектории на 44 тысячи метров, она круто меняет курс и устремляется вниз на умопомрачительной скорости около шести тысяч километров в час. Перехватить ее на этом этапе физически невозможно. Впрочем, широкого распространения ракета не получила из-за сравнительно малой дальности полета — ее целесообразно применять лишь по целям, не защищенным "дальнобойными" системами ПВО.

Х-32

На базе Х-15 позже были разработаны два варианта ракеты — Х-15П и Х-15С. Первая с осколочно-фугасной боевой частью предназначалась для борьбы с радарами ПВО противника и могла корректировать свою траекторию, наводясь на радиолокационный луч от цели. Вторая ракета — противокорабельная, с кумулятивно-фугасной боеголовкой и активной радиолокационной системой наведения. Дальность поражения надводных целей — от 60 до 150 километров. К авианосцу, конечно, не подберешься, но одиночку или корабельную группу без истребительного прикрытия "накрыть" таким боеприпасом вполне реально. Бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160 могут брать на боевое задание до 24 ракет Х-15С.

Сверхзвуковая крылатая противокорабельная ракета Х-32 является глубокой модернизацией еще советской Х-22. Изначально она предназначалась для поражения авианосцев или авианосных ударных групп (АУГ) фугасно-кумулятивной (960 килограммов взрывчатого вещества) или термоядерной (мощностью до мегатонны) боевыми частями на дистанциях до 600 километров. Этими ракетами вооружали самолеты Ту-16К, Ту-22К, Ту-22М2/3, Ту-95К. Ракетоносцы с Х-22 должны были противостоять американским АУГ на Тихом океане. Атаковать важную цель советские стратеги планировали группами самолетов — вплоть до авиадивизии (около 80 машин). Задача считалась выполненной, если Х-22 удавалось уничтожить или вывести из строя авианосец.

Ракета, впрочем, имела ряд недостатков. Самый существенный — низкая помехозащищенность РЛС наведения, работавшей на фиксированных частотах. Противник мог с высокой эффективностью "глушить" Х-22 активными помехами. Модернизация ракеты началась еще в СССР, но из-за тяжелой финансовой ситуации в 90-х годах работы приостановили. Испытания нового изделия возобновились лишь в 2013-м. Усовершенствованная ракета получила название Х-32.

Х-555

От "прародителя" ее отличают новая радиолокационно-инерциальная система наведения, надежно защищенная от помех, увеличенный объем баков и более мощный двигатель. Х-32, по данным из открытых источников, способна поразить цель на дистанции до тысячи километров. Таким образом, ракетоносцу не нужно входить в зону действия палубной авиации противника. Боевая часть ракеты может быть как специальной (ядерной), так и фугасно-кумулятивной. Носителями Х-32 станут модернизированные самолеты Ту-22М3М. К 2020 году планируется модернизировать до этой версии около тридцати Ту-22М3.

Производство дозвуковых крылатых ракет Х-555 началось в 1999 году для замены советских стратегических Х-55 и Х-55СМ, созданных еще в 80-х. Первоначально они были стратегическими и могли нести специальную боевую часть мощностью до 500 килотонн. Дальность полета боеприпаса (2,5 тысячи километров у Х-55 и 3,5 тысячи у Х-55СМ) позволяла самолетам-носителям Ту-160 и модернизированным Ту-95 нанести ядерный удар по важнейшим стационарным объектам противника, не входя в зону действия его ПВО. Ракеты летели на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности и могли совершать маневры на траектории, что позволяло избежать их перехвата средствами ПВО.

Модифицированная Х-555 является более гибким "инструментом". Во-первых, помимо инерциально-доплеровской системы управления, в ней используются оптико-электронная система коррекции и спутниковая навигация. Это позволило в пять раз повысить точность ракеты. Во-вторых, кроме ядерной боевой части Х-555 может нести еще кассетную или многофакторную (осколочно-фугасно-зажигательную) нагрузку массой в 410 килограммов. Именно такими боеприпасами российские ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС неоднократно "радовали" террористов ИГ* в Сирии. Правда, из-за увеличения массы БЧ разработчикам пришлось уменьшить запасы топлива, что снизило дальность полета ракеты до двух тысяч километров. Впрочем, с конформными (накладными) баками Х-555 может поразить цель на удалении до 2,5 тысячи километров.

Х-101

Крылатая ракета Х-101 является самым современным и наиболее смертоносным "козырем" российских "дальников". Со временем она должна заменить Х-555 и стать основным оружием самолетов Ту-160М/М2 и Ту-95МС/МСМ. Большая часть информации о новой ракете засекречена. Известно, что Х-101 использует комбинированную систему наведения: инерциальную систему, оптико-электронную коррекцию и ряд других новшеств. Боеприпас может получать комплексную информацию и по маршруту, и по координатам цели. Кроме того, его можно перенаправить на другой объект прямо в воздухе.

Боевая часть ракеты может быть как осколочно-фугасной, так и ядерной (вариант Х-102). По оценке западных экспертов, дальность полета боеприпаса достигает пяти тысяч километров при пятиметровом радиусе вероятного отклонения. Кроме того, известно, что Х-101 крайне сложно перехватить — в ее конструкции широко применяются элементы технологии малозаметности. Ту-95 может нести на внешней подвеске восемь ракет (во внутренний отсек "Медведя" Х-101" не умещается по габаритам), а Ту-160 — 12 ракет на барабанных установках в двух внутренних отсеках. Х-101 наравне с Х-555 дебютировали и неоднократно применялись ВКС России в Сирии.

Авиабомбы

При необходимости самолеты российской дальней авиации могут применять широкую номенклатуру авиабомб. Конечно, использовать тяжелые ракетоносцы Ту-95 или Ту-160 в качестве "бомбовозов" нецелесообразно. Однако Ту-22М3, как показал опыт сирийской кампании, могут эффективно уничтожать цели даже устаревшими боеприпасами, такими как свободнопадающие фугасные авиабомбы ФАБ-250 и ФАБ-500, осколочно-фугасные ОФАБ-250 и ОФАБ-500 и многие другие.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Министерство обороны РФ Перейти в фотобанк Групповой удар бомбардировщиков Ту-22М3 по позициям ИГ* в Аль-Букемале

Причина точности ударов кроется в авиационном прицельно-навигационном комплексе СВП-24-22 "Гефест", изначально разработанном для фронтовых бомбардировщиков Су-24, но позже адаптированном и для Ту-22М3. Эта система расширяет спектр доступных летчикам тактических приемов при поиске цели, выходе на нее и прицеливании. Она учитывает множество факторов — скорость самолета, его географические координаты, высоту полета, расстояние до объекта бомбометания, погодные условия, видимость и прочее, — после чего самостоятельно вычисляет, где и когда летчику "нажать на кнопку". Точность бомбовых ударов, благодаря электронному "суфлеру", возрастает минимум в три раза. Подобный подход очень экономичен, так как позволяет использовать старые боеприпасы с не меньшей эффективностью, чем гораздо более дорогие современные корректируемые авиабомбы.