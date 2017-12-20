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Безопасность

Обойма с "Цирконами": зачем России атомная подлодка пятого поколения

08:0020.12.2017
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© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкМногоцелевая атомная подводная лодкаМногоцелевая атомная подводная лодка
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости, Андрей Станавов. Высокие скрытность и автономность, топовое радиоэлектронное оборудование и мощнейший комплекс ударного вооружения с гиперзвуковыми противокорабельными ракетами "Циркон". Главком ВМФ России адмирал Владимир Королев в среду планирует ознакомиться с аванпроектом перспективной атомной подлодки пятого поколения "Хаски", разработанным Петербургским морским бюро машиностроения "Малахит". Ожидается, что в будущем именно эта субмарина станет преемницей многоцелевых "Щук" и "Ясеней", стоящих сегодня на вооружении флота. О том, чем будет интересна "Хаски", — в материале РИА Новости.

Атомная подводная лодка. Архивное фото
© РИА Новости / Пресс-служба ОАО "ПО "Севмаш"
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Определен облик многоцелевой атомной подлодки нового поколения
Пока на стапелях "Севмаша" высятся корпуса новых "Ясеней", а Центр судоремонта "Звездочка" модернизирует советские "Щуки-Б", на флоте и в отрасли прекрасно понимают: пора смотреть чуть дальше, за горизонт. Проектирование многоцелевой АПЛ пятого поколения идет полным ходом. Научно-исследовательская работа по проекту завершится в 2018-м, при этом средства на строительство уже заложены в госпрограмму вооружений на 2018-2025 годы.

Гиперзвуковой арсенал

Судостроительные предприятия готовы заняться новой лодкой сразу же после достройки серии "Ясеней". По словам заместителя главкома ВМФ вице-адмирала Виктора Бурсука, первую "Хаски" заложат в 2023-2024 годах. Достроить и сдать ее флоту планируется на рубеже 2030-го. Даже по тем обрывочным данным, которые появляются в открытом доступе, очевидно, что засекреченный проект с научно-технической точки зрения будет революционным.

© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкТоржественная церемония спуска на воду атомного подводного крейсера "Казань" ВМФ России в Северодвинске. 31 марта 2017
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Торжественная церемония спуска на воду атомного подводного крейсера "Казань" ВМФ России в Северодвинске. 31 марта 2017

Султан высотой 520 м взрыва Hardtack Wahoo 9 кт на глубине 150 м
© Фото : public domain
Торпеда Судного дня: зачем России подводное ядерное оружие
По сведениям из открытых источников, "главным калибром" новейшей российской субмарины станет "Циркон" — ударный корабельный ракетный комплекс 3К-22 с гиперзвуковой крылатой ракетой 3М22, испытания которого уже ведутся. Созданием комплекса занимаются специалисты подмосковного предприятия "НПО машиностроения". Как и в случае с самой лодкой, работы по "Циркону" носят закрытый характер. Известно лишь, что ракета будет способна разогнаться до 5-10 Махов и доставать цели на дальностях 300-500 километров. Для сравнения: сейчас на вооружении ВМФ России стоят противокорабельные ракеты со скоростями максимум 2-2,5 Маха.

"Угрозы против нас все плотнее, ярче и опаснее, — подчеркивает адмирал Владимир Комоедов, бывший командующий Черноморским флотом. — Надо чем-то отвечать. Я сторонник симбиоза, чтобы многоцелевая лодка была максимально универсальной. Она должна обладать надежной системой обнаружения и системой применения оружия. Особенно на дальних расстояниях. Кроме того, нужно уметь получать целеуказания не только с собственных средств, но и из космоса или, к примеру, от авиации".

 

Проект АПЛ пятого поколения "Хаски"
Проект АПЛ пятого поколения "Хаски"

По оценкам ряда зарубежных и российских экспертов, "Цирконы" способны одним своим появлением на вооружении российского ВМФ поставить жирное многоточие под Военно-морской доктриной Вашингтона, основанной на применении авианосных ударных групп. В частности, обозреватель издания National Interest Себастьян Роблин считает "Цирконы" гораздо более опасными ракетами, чем советские "Граниты", которые по классификации НАТО именуются как Shipwreck ("Кораблекрушение").

Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Ronald Reagan во время совместных учений с кораблями Южной Кореи Invincible Spirit
© Фото : U.S. Navy photo / Petty Officer 3rd Class Nathan Burke
"Ковчеги демократии". На что способны авианосные ударные группы ВМС США
Как отмечает Комоедов, с распадом СССР глобальный баланс сил в Мировом океане серьезно изменился, причем отнюдь не в пользу России. Если Советский Союз еще мог противопоставить авианосным ударным группам США подводные атомные крейсера "Антей" и дальнюю морскую ракетоносную авиацию, то сейчас сдерживающих аргументов почти не осталось. По мнению Комоедова, отечественный флот нуждается в новых многоцелевых АПЛ, причем вооруженных не дозвуковыми "Калибрами", а мощными сверхзвуковыми ПКР.

"Дозвуковая ракета наблюдается и дальше, и дольше, — сказал адмирал РИА Новости. — И значит, воздействовать по ней проще. Если таких подводных лодок не будет или их будет мало, то мы не сможем провести ни отдельную морскую операцию, ни создать группировку для борьбы с авианосцами. Глубина обороны авианосца в океане — 1500 километров. На переходе они надежно прикрыты под водой, над водой и в воздухе. В Атлантике и Тихом океане у США полное господство, а у нас там, к сожалению, негде даже чалки бросить".

© Фото : АО СПМБМ "Малахит"Атомная подводная лодка проекта 885 "Ясень"
© Фото : АО СПМБМ "Малахит"
Атомная подводная лодка проекта 885 "Ясень"

Тихая и с роботами

Пожалуй, ключевым отличием "Хаски" от атомоходов предыдущих поколений станет беспрецедентно низкая акустическая заметность. По словам Бурсука, в этом смысле новая лодка переиграет "Ясени" и "Щуки" как минимум в два раза. Хотя они считаются едва ли не самыми тихими в мире. В частности, на "Щуках" применена система двухкаскадной амортизации — все "шумящие" внутренние механизмы установлены на амортизированных фундаментах, блоки и агрегаты отделены от корпуса лодки специальными резинокордными пневматическими амортизаторами. А принятый на вооружение в 1996 году усовершенствованный "Вепрь" имеет активные системы уменьшения вибрации энергоустановки. В НАТО ее прозвали Akula-2. Новые "Ясени" шумят и того меньше.

Экипаж тяжелого атомного ракетного крейсера Петр Великий
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Гиперзвуковые ракеты и роботы. Россия поборется за превосходство в море
При создании субмарины пятого поколения планируется широко использовать композитные материалы, отличающиеся малым удельным весом, высокой прочностью и устойчивостью к условиям агрессивной морской среды. Благодаря продвинутой электронно-компонентной начинке, а также автоматизации многих алгоритмов управления кораблем и оружием, "Хаски" получится довольно компактной и сможет одновременно сопровождать большое количество целей. По словам начальника сектора робототехники "Малахита" Олега Власова, субмарину планируется начинить робототехническими комплексами военного, специального и гражданского назначения, которые смогут работать как в воде, так и в воздухе.

Стоит отметить, что многие современные автоматизированные комплексы российские конструкторы начали отрабатывать уже на субмаринах четвертого поколения. К примеру, численность экипажа новой АПЛ проекта 885А "Ясень-М" — всего 64 человека против 100-120 у американских многоцелевых "Сивулфов" и "Вирджиний". Предположительно, экипаж "Хаски" еще сократят.

© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкАПЛ "Юрий Долгорукий"
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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АПЛ "Юрий Долгорукий"

Чтобы добиться снижения стоимости серийных кораблей, уже на этапе ОКР закладываются серьезные возможности по унификации. В первую очередь — за счет широкого применения конструктивных решений и технологий, отработанных на других проектах, в том числе при создании лодок стратегического назначения.

Атомные многоцелевые

Строить АПЛ пятого поколения начнут после сдачи серии из семи многоцелевых подлодок проекта 885 "Ясень", которые планируется ввести в боевой состав ВМФ до 2023 года. Головная АПЛ "Северодвинск" уже в строю. Второй корабль — "Казань" — спущен на воду и проходит испытания. Флоту его передадут в 2018-м. В отличие от "Северодвинска", "Казань" построена по усовершенствованному проекту "Ясень-М" (885М). На вооружении — мины, торпеды 533 миллиметра, крылатые ракеты "Калибр-ПЛ" и более мощные П-800 "Оникс", предназначенные для ударов по крупным надводным целям.

"Мировая война сегодня маловероятна, — убежден член Морской коллегии при правительстве, экс-командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов. — А вот вероятность региональных конфликтов, вроде Сирии, достаточно высока. И с учетом этого стратегического прогноза многоцелевые подводные лодки, вооруженные крылатыми ракетами различных модификаций, имеют колоссальное значение. Ведь они могут работать не только по земле, но и по надводным целям. Вот взять тот же "Ясень": прекрасная лодка, чистый XXI век. В ней есть все, что нужно. Я бы мечтал на такой послужить".

Авианосец USS Gerald R. Ford
© AP Photo / Mass Communication Specialist 2nd Class Ridge Leoni/U.S. Navy
Морская гончая: как авианосная доктрина США ломается о новую русскую ракету
Согласно Военно-морской доктрине России, именно эти субмарины станут главным ударным ядром многоцелевых подводных сил флота вплоть до поступления первых "Хаски". Также командование пока не спешит списывать многоцелевые лодки проекта 971 "Щука-Б" и подводные ракетные крейсеры проекта 949А "Антей". Они исправно несут службу на Северном и Тихоокеанском флотах.

По мнению адмирала, время грандиозных морских баталий и дуэлей линкоров безвозвратно кануло в прошлое, уступив место новой стратегии применения сил флота. Сейчас самое ценное качество боевых и кораблей и их оружия — универсальность. "Носители универсальных крылатых ракет — сегодня крайне необходимая составляющая при строительстве ВМФ", — подчеркнул Попов в беседе с РИА Новости.

АПЛ проекта 885 Ясень
© Фото : пресс-служба Северного флота РФ/Олег Кулешов
Тихий охотник: подлодка "Ясень-М" обезвредит авианосец одной торпедой
По данным, приведенным в докладе Международного института стратегических исследований (IISS) The Military Balance, сегодня в атомную многоцелевую подводную группировку России входят один "Ясень", 11 "Щук", пять "Антеев", две АПЛ "Кондор" проекта 945А и три — проекта 671РТМ ("Щука" второго поколения). Несколько лодок 971-го проекта сейчас проходят глубокую модернизацию с перевооружением на крылатые ракеты "Калибр-ПЛ". Также до 2025-го планируется обновить четыре "Антея", вооруженных мощными, но устаревшими противокорабельными ракетами П-700 "Гранит". С лодок снимут пусковые установки "Гранитов" и вместо них установят оборудование под современные "Калибры" и "Ониксы". Реставрацией "Антеев" займется петербургское ЦКБ "Рубин".

Таким образом, можно ожидать, что первые "Хаски" подводный атомный многоцелевой флот встретит уже в обновленном и заметно помолодевшем составе.

© Фото : СЕВМАШПодводная лодка проекта "Ясень-М"
© Фото : СЕВМАШ
Подводная лодка проекта "Ясень-М"
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