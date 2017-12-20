Обойма с "Цирконами": зачем России атомная подлодка пятого поколения

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости, Андрей Станавов. Высокие скрытность и автономность, топовое радиоэлектронное оборудование и мощнейший комплекс ударного вооружения с гиперзвуковыми противокорабельными ракетами "Циркон". Главком ВМФ России адмирал Владимир Королев в среду планирует ознакомиться с аванпроектом перспективной атомной подлодки пятого поколения "Хаски", разработанным Петербургским морским бюро машиностроения "Малахит". Ожидается, что в будущем именно эта субмарина станет преемницей многоцелевых "Щук" и "Ясеней", стоящих сегодня на вооружении флота. О том, чем будет интересна "Хаски", — в материале РИА Новости.
Гиперзвуковой арсенал
Судостроительные предприятия готовы заняться новой лодкой сразу же после достройки серии "Ясеней". По словам заместителя главкома ВМФ вице-адмирала Виктора Бурсука, первую "Хаски" заложат в 2023-2024 годах. Достроить и сдать ее флоту планируется на рубеже 2030-го. Даже по тем обрывочным данным, которые появляются в открытом доступе, очевидно, что засекреченный проект с научно-технической точки зрения будет революционным.
"Угрозы против нас все плотнее, ярче и опаснее, — подчеркивает адмирал Владимир Комоедов, бывший командующий Черноморским флотом. — Надо чем-то отвечать. Я сторонник симбиоза, чтобы многоцелевая лодка была максимально универсальной. Она должна обладать надежной системой обнаружения и системой применения оружия. Особенно на дальних расстояниях. Кроме того, нужно уметь получать целеуказания не только с собственных средств, но и из космоса или, к примеру, от авиации".
По оценкам ряда зарубежных и российских экспертов, "Цирконы" способны одним своим появлением на вооружении российского ВМФ поставить жирное многоточие под Военно-морской доктриной Вашингтона, основанной на применении авианосных ударных групп. В частности, обозреватель издания National Interest Себастьян Роблин считает "Цирконы" гораздо более опасными ракетами, чем советские "Граниты", которые по классификации НАТО именуются как Shipwreck ("Кораблекрушение").
"Дозвуковая ракета наблюдается и дальше, и дольше, — сказал адмирал РИА Новости. — И значит, воздействовать по ней проще. Если таких подводных лодок не будет или их будет мало, то мы не сможем провести ни отдельную морскую операцию, ни создать группировку для борьбы с авианосцами. Глубина обороны авианосца в океане — 1500 километров. На переходе они надежно прикрыты под водой, над водой и в воздухе. В Атлантике и Тихом океане у США полное господство, а у нас там, к сожалению, негде даже чалки бросить".
Тихая и с роботами
Пожалуй, ключевым отличием "Хаски" от атомоходов предыдущих поколений станет беспрецедентно низкая акустическая заметность. По словам Бурсука, в этом смысле новая лодка переиграет "Ясени" и "Щуки" как минимум в два раза. Хотя они считаются едва ли не самыми тихими в мире. В частности, на "Щуках" применена система двухкаскадной амортизации — все "шумящие" внутренние механизмы установлены на амортизированных фундаментах, блоки и агрегаты отделены от корпуса лодки специальными резинокордными пневматическими амортизаторами. А принятый на вооружение в 1996 году усовершенствованный "Вепрь" имеет активные системы уменьшения вибрации энергоустановки. В НАТО ее прозвали Akula-2. Новые "Ясени" шумят и того меньше.
Стоит отметить, что многие современные автоматизированные комплексы российские конструкторы начали отрабатывать уже на субмаринах четвертого поколения. К примеру, численность экипажа новой АПЛ проекта 885А "Ясень-М" — всего 64 человека против 100-120 у американских многоцелевых "Сивулфов" и "Вирджиний". Предположительно, экипаж "Хаски" еще сократят.
Чтобы добиться снижения стоимости серийных кораблей, уже на этапе ОКР закладываются серьезные возможности по унификации. В первую очередь — за счет широкого применения конструктивных решений и технологий, отработанных на других проектах, в том числе при создании лодок стратегического назначения.
Атомные многоцелевые
Строить АПЛ пятого поколения начнут после сдачи серии из семи многоцелевых подлодок проекта 885 "Ясень", которые планируется ввести в боевой состав ВМФ до 2023 года. Головная АПЛ "Северодвинск" уже в строю. Второй корабль — "Казань" — спущен на воду и проходит испытания. Флоту его передадут в 2018-м. В отличие от "Северодвинска", "Казань" построена по усовершенствованному проекту "Ясень-М" (885М). На вооружении — мины, торпеды 533 миллиметра, крылатые ракеты "Калибр-ПЛ" и более мощные П-800 "Оникс", предназначенные для ударов по крупным надводным целям.
"Мировая война сегодня маловероятна, — убежден член Морской коллегии при правительстве, экс-командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов. — А вот вероятность региональных конфликтов, вроде Сирии, достаточно высока. И с учетом этого стратегического прогноза многоцелевые подводные лодки, вооруженные крылатыми ракетами различных модификаций, имеют колоссальное значение. Ведь они могут работать не только по земле, но и по надводным целям. Вот взять тот же "Ясень": прекрасная лодка, чистый XXI век. В ней есть все, что нужно. Я бы мечтал на такой послужить".
По мнению адмирала, время грандиозных морских баталий и дуэлей линкоров безвозвратно кануло в прошлое, уступив место новой стратегии применения сил флота. Сейчас самое ценное качество боевых и кораблей и их оружия — универсальность. "Носители универсальных крылатых ракет — сегодня крайне необходимая составляющая при строительстве ВМФ", — подчеркнул Попов в беседе с РИА Новости.
Таким образом, можно ожидать, что первые "Хаски" подводный атомный многоцелевой флот встретит уже в обновленном и заметно помолодевшем составе.