Перед бурей. Зачем Киев "выжил" российских наблюдателей из Донбасса

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости, Андрей Коц. Открытое хамство, неуступчивость, постоянное давление и прямой саботаж — во вторник домой из Донбасса вернулись 76 российских офицеров Совместного центра контроля и координации прекращения огня (СЦКК), которым надоело терпеть постоянный моральный "прессинг" со стороны украинских "коллег". Структура со штабом в Соледаре Донецкой области, работавшая на линии соприкосновения с сентября 2014 года, фактически прекратила свое существование. Напомним, днем ранее о выводе наблюдателей сообщил российский МИД, подчеркнувший, что "принимающая сторона" попросту не давала офицерам работать. Более того, откровенно над ними издевалась. О том, что послужило причиной выхода россиян из состава СЦКК и к каким последствиям это может привести, — в материале РИА Новости.

Офицерская "уставщина"

Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня начал свою работу 26 сентября 2014 года — спустя месяц после того, как отборные части ВСУ и Нацгвардии были разбиты ополчением ДНР в "Иловайском котле". Новая структура (созданная по инициативе официального Киева) занялась вопросами поэтапной стабилизации линии разграничения сторон на востоке Украины. Главной целью озвучивали полное прекращение огня на фронте. В состав СЦКК вошли представители ВСУ, мониторинговая группа ОБСЕ и 76 российских военнослужащих во главе с генерал-лейтенантом Александром Ленцовым, работавших по ротации.

Более трех лет наблюдатели из России фиксировали нарушения Минских соглашений, помогали работать миссии ОБСЕ в регионе, выступали посредниками при обмене пленными, вели переговоры по ремонту объектов инфраструктуры на нейтральной полосе, пострадавших от артиллерийских обстрелов. Служба между молотом и наковальней — всегда тяжелая. Но россиянам пришлось столкнуться не только с риском получить шальной осколок.

Об особенностях повседневной работы российских наблюдателей в подконтрольном Киеву Соледаре можно судить по короткому комментарию МИД: "Украинская сторона создавала для наших военнослужащих напряженную морально-психологическую обстановку, чинила препятствия для выполнения ими своих служебных обязанностей. Российским офицерам ограничивался доступ к линии соприкосновения, проверке несения службы на совместных наблюдательных пунктах, развернутых на подконтрольной Украине территории. Дело доходило до запретов на общение с местным населением. Имели место случаи неуважительного отношения украинских военнослужащих".

В начале этой недели в Сеть "утек" ряд документов, раскрывающих детали быта россиян в Соледаре, который им организовали "гостеприимные" хозяева. В частности, "Рекомендация украинской стороны СЦКК к проживанию для офицеров представительства ВС Российской Федерации в СЦКК" предписывала российским наблюдателям соблюдать чуть ли не тюремный распорядок дня. Перекуры — в строго определенное время, с особого разрешения. Выходить "подымить" — только строем и под сопровождением. Отправиться в город — исключительно по двое дважды в сутки с обязательным составлением подробной заявки, куда и зачем. В свободное от несения службы время российским военнослужащим категорически запрещалось ходить в гражданской или смешанной одежде. Кроме того, передвигаться по этажам жилого помещения им предписывалось строго по определенному маршруту — дабы не мозолить глаза "хозяевам".

С одной стороны, военным людям грех жаловаться. Пункт временной дислокации — не пятизвездочный отель, а распорядок дня офицера — не анимационная программа. В конце концов, украинские военнослужащие не обязаны улыбаться российским, лишь бы общие задачи эффективно решали. Но, с другой стороны, откровенные "уставщина" и "дедовщина" по отношению к офицерам, отслужившим в Вооруженных силах не один год, мягко говоря, не очень располагают к плодотворной совместной работе. Случалось, что офицеры ВСУ откровенно провоцировали россиян на конфликт, хамили — в том числе и старшим по званию, всячески вредили по мелочи.

Если бы перемирие соблюдалось, подобное отношение можно было бы и перетерпеть, стиснув зубы. Ради мирных жителей Донбасса и завершения войны. Однако случаи обстрела территорий ДНР и ЛНР из районов, подконтрольных ВСУ, фиксируются практически каждый день. В таких условиях стоически терпеть унижения просто-напросто глупо и бессмысленно. Российские офицеры сделали то, что и были должны, — собрали вещи и уехали.

А украинские военные устроили в их честь "прощальный салют". Вечером в понедельник артиллеристы ВСУ открыли огонь по населенным пунктам Гольмовский и Горловка (ДНР), а также по Стаханову и Первомайску (ЛНР). В результате обстрелов ранения получили местные жители. Россиянам едва удалось пересечь линию разграничения — "принимающая сторона", конечно же, не озаботилась обеспечить им безопасный переход.

Конечно, у этих последних обстрелов могут быть и другие причины. На 20 декабря намечено очередное заседание Контактной группы по урегулированию в Донбассе, а ВСУ очень любят "пошуметь" за пару дней до подобных встреч, чтобы в очередной раз заявить, что перемирие нарушает противник. В любом случае Киев снова показал, что в мирном урегулировании не заинтересован.

Курс на обострение

Многие эксперты и аналитики расходятся в своих оценках того, как будут развиваться события на линии разграничения (и в Донбассе в целом) после расформирования СЦКК. Главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский, в частности, считает, что уход российских наблюдателей не скажется на ситуации. Он подчеркнул, что никаких полномочий влиять на реальную обстановку у офицеров центра не было, а специалисты ОБСЕ регулярно "не замечают" нарушения перемирия со стороны ВСУ. Впрочем, другие эксперты считают, что украинцы добились своего и "выжили" лишних свидетелей.

"Безусловно, в дальнейшем эти события скажутся на обстановке в Донбассе, — рассказал РИА Новости военный публицист и обозреватель Владислав Шурыгин. — Продолжается демонтаж Минских соглашений. Формально они закончили свое действие еще год назад, но все стороны обязались соблюдать их положения. Как мы неоднократно наблюдали, украинцы их не соблюдали вообще. И фактически устроили травлю российских офицеров на своей территории. Наши, естественно, были вынуждены реагировать. Киев встретил их отъезд с радостью и тут же отозвал своих наблюдателей. Тем самым был полностью дезавуирован один из пунктов соглашений. Это может говорить о том, что в ближайшем будущем нас ждет очередное серьезное обострение. Возможно, уже этой зимой. Весной чернозем Донбасса затоплен водой и там особо не повоюешь".

Президент Академии геополитических проблем генерал-полковник Леонид Ивашов также не исключает, что дело идет к вооруженной конфронтации и что нашим офицерам было просто небезопасно находиться на спорной территории. В конце концов, именно российские наблюдатели и миротворцы стали одной из первых целей для грузинских танков и артиллерии во время вооруженного конфликта в Южной Осетии в августе 2008-го.

"Обострение, я считают, будет, — рассказал РИА Новости политолог Виталий Третьяков. — Киев не заинтересован в соблюдении Минских соглашений, что открыто и не таясь подтверждают украинские политики. Они продолжат устраивать провокации с целью втянуть ДНР и ЛНР в полномасштабные боевые действия, каждый раз привычно трубя, что виновата Россия. Когда могут начаться бои — сложный вопрос. Возможно, в новогоднюю ночь. Возможно, ближе к 18 марта, когда в России пройдут выборы президента. Может быть все что угодно. Искренне надеюсь, что люди в ДНР и ЛНР, а также те, с кем они контактируют в Москве по политической линии, тоже прекрасно понимают опасность и готовы принять соответствующие меры".