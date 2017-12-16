Источник сообщил о контузии двух силовиков во время спецоперации в КБР

НАЛЬЧИК, 16 дек – РИА Новости. Двое сотрудников правоохранительных органов получили незначительные повреждения во время спецоперации в Урванском районе Кабардино-Балкарии, в результате которой был ликвидирован напавший на них боевик, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.

Ранее сообщалось, что вечером в пятницу силовики попытались остановить подозрительный автомобиль неподалеку от селения Урвань в Урванском районе Кабардино-Балкарии. Находившийся в нем мужчина открыл по ним огонь, после чего завязалась перестрелка. С 18.10 мск пятницы на части территории Урванского района республики был введен режим КТО. Нападавший был уничтожен в ходе перестрелки. По имеющейся информации, в машине он находился один. По данным источника, предварительно его личность установлена – это 29-летний житель республики по фамилии Урусов, который являлся приверженцем религиозно-экстремистской идеологии.

"Нападавший, пытаясь скрыться, бросил в силовиков гранату, в результате двое спецназовцев получили небольшие контузии", — сказал собеседник агентства.